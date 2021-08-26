Улан-Удэ хотят очистить от агрессивных бездомных собак

Общество, Фото: из архива

Обсуждение собачьего вопроса на круглом столе вышло острым



В Улан-Удэ накануне прошёл круглый стол по безнадзорным животным. Несмотря на проводимую работу, проблем в этой сфере не убавилось.



Напомним основные моменты по бездомным собакам. Безнадзорные животные подлежат содержанию на срок не менее 17 дней. В течение 10 дней они на карантине, после чего проводится вакцинация против бешенства, а также стерилизация, маркирование несмываемым метками. По истечении 17 дней безнадзорные животные возвращаются в прежнюю среду обитания согласно закону о гуманном отношении к животным.



С 1 марта в городе работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ). Компания работает по заявительной системе.



Проблемы при отлове



Как сообщил директор ООО «Байкалагроветторг» Степан Башкуев, с 1 марта отловлено 2633 собаки.



- Некоторые проблемы остаются. В первую очередь, это собаки с щенками. Вы все знаете, что собак с щенками мы не имеем права забирать. Но при этом на них поступают заявки о том, что они кого-то укусили. Действительно, это естественная реакция любого животного – защита своего потомства. Заявки идут на биркованных, на собак, прошедших процедуру ОСВВ, заявляют, что они агрессивные. Да, есть часть агрессивных, но не все. Мы все знаем, что сейчас прямо какая-то истерия в обществе идёт: собаку увидели за три километра, звонят и говорят – вот, она хочет нас покусать. Но в то же время есть действительно агрессивные, с этим вопрос тоже поднимаем – по определению агрессивности. Тоже большая проблема, - поделился Башкуев.



Также улан-удэнцы просят увезти собак безвозвратно - потому что им просто не нравится, что они находятся рядом. Однако по требованиям животных после ОСВВ обязаны возвращать в прежние места.



- Собачки хорошие, нормальные, просто людям не нравится, что они находятся рядом. Тоже теряется много времени, не знаем, что с ними делать, - отметил директор ООО «Байкалагроветторг».



«Скелеты выходят оттуда»



Не обошлось и без эмоциональных упрёков на совещании. Общественница, директор приюта «Кот и Пес» Наталья Филиппова высказала подрядчику претензии.



- Законом предусмотрено требование обеспечения своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления профилактических ветеринарных мероприятий, то есть вакцинации. Со Степаном Филипповичем мы сколько раз разговаривали, стерилизацию они проводят, хотя там тоже не знаю, каких врачей они наняли. Очень много животных, выпущенных на улицу, умирают от перитонитов, от того, что вскрываются швы, гнойное истечение из живота, - сообщила она.



Наталья Филиппова рассказала на совещании недавний случай с умиравшей на улице собакой.



- У нас тут в приюте сейчас такую собачку спасли, причем её отловили по фотографиям, выставленным в «Шансе» во «ВКонтакте». Отловили в 102 квартале, выпустили почему-то в 113. Девушка мимо пройти не смогла, ухо – гной течёт из-под бирки, на животе дырка, гной течёт, собака умирает. В итоге пришлось ее везти в «АльфаВет». Сделали УЗИ, УЗИ подтвердило начало перитонита, пришлось делать операцию, спасать животное от гибели, иначе бы оно умерло на улице. И сколько таких трупов, - возмутилась общественница.



Подняла Наталья Филлипова вопрос больных бездомных собак.



- Больных собак они по закону должны лечить и вакцинировать не только от бешенства, но и иных заболеваний, опасных для человека и животных. Это всё в законе прописано. Когда работали, на территории у нас размещались «МИК», ИП Жихарева, ИП Степанов, проводили вакцинацию от бешенства - Горветстанция приезжала, и отдельно подрядчик ставил комплексную вакцину от разных инфекционных заболеваний. И собаки выпускались здоровыми. Сейчас по городу находим больных щенков. На Нищенко выпустили, жильцы говорят – у нас опять появились новые щенки с клипсами, один уже лежит, не встаёт. Это что получается? Там труп, там труп, скелеты выходят. Их вообще не кормят все эти 17 дней? Кого-то раньше прооперировали, раньше выпустили, кого-то позже. Скелеты выходят, - резко выступила директор частного приюта.



«<…> У нас фотографий достаточно. С клипсами выходят, вот такие - кости, обтянутые кожей. Освенцим», - добавила Наталья Филиппова.



Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев попросил её все материалы, доказательства направить в ведомство для проверки.



Итоги



Как отметил Сергей Гашев, растёт число обращений граждан на агрессию собак, уже прошедших все процедуры и выпущенных на свободу. И это стало на сегодня серьёзной проблемой.



- Нормативов и законного способа содержать агрессивную собаку, прошедшую ОСВВ, у нас как муниципальных служащих – нет. Мы вышли с предложением разработать такой нормативно-правовой акт, который сейчас ветеринария разрабатывает. Мы довели до блогеров, зоозащитников, что такой акт разрабатывается, мы обязательно направим им, чтобы они его посмотрели на то, как правильно/неправильно, может, дали какие-то замечания, чтобы этот правовой акт действительно работал, чтобы он был жизнеспособен. Тогда уже это даст нам возможность изымать агрессивных животных и не выпускать их обратно. Это позволит нам оставить на улицах только тех животных, которые не представляют опасности, - объяснил он ситуацию.



После принятия этого закона потребуются дополнительные места в приютах.



- Приюты у нас только, к сожалению, частные, поэтому мы попросили всех на совещании предусмотреть увеличение своих ёмкостей, сейчас они бесплатно за свой счёт содержат. Когда появится нормативный акт, то это позволит нам у них содержать этих собак за бюджетные деньги, - продолжил председатель комитета.



Создать же муниципальный или республиканский приют сейчас не могут.



- Полномочий ни у республики, ни у города на создание приюта, выделение денег, к сожалению, нет. Это должна делать Федерация. Поэтому к нам зоозащитники обратились о выделении земли под приют. Мы предоставили им три участка, понятно, что они их не устроили: голая земля, ни скважины, ни света. Всё это требует дополнительных средств, поэтому от этих участков они отказались, сейчас смотрим, как ещё этот вопрос решить. К сожалению, мы свой построить не можем, поэтому республика направила сейчас обращение в федеральное министерство о выделении денег на строительство уже республиканского приюта, - заключил Гашев.



Если такой приют в Бурятии появится, то много проблем автоматически исчезнет.

