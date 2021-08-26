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На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей

На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Деньги пойдут на финансовую поддержку малообеспеченных семей

В России окажут поддержку малообеспеченным семьям. Свыше 21,5 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

- Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности, – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства, напомнив, что в 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 254 млрд рублей.

Напомним, что ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет были введены в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплаты. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

По информации министерства соцзащиты Бурятии, на 1 августа 2021 года в республике ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет получают 44727 семей. С 2021 года размер выплаты варьируется в зависимости от доходов малообеспеченной семьи. Теперь выплата составляет от 50 до 100% от размера минимального прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер зависит от ситуации в каждой семье в отдельности.
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