В Улан-Удэ автолюбители составили триколор из машин

Члены улан-удэнских автоклубов своеобразно отметили День российского флага. Автолюбители выстроили свои машины по цветам триколора. Сами же владельцы выстроились в номер «03» - регион Бурятии.
Свой флешмоб автомобилисты запечатлели на квадрокоптер и смонтировали клип под песню Дениса Майданова и хора МВД «Флаг моего государства».
Как это часто бывает, мнения подписчиков Instagram-паблика ves_ulan_ude разделились:
«Капец некоторые как любят заморачиваться»;
«Флаг России из японских авто, не патриотично»;
«Авто бы одинаковые подобрали, двойку ставлю»;
«Ещё покрышки закопайте в землю»;
«Молодцы»;
«Да молодцы ребята, старались, свой позитивчик, своими эмоциями поделились, классно получилось»;
«Вы бы попробовали эти машины собрать. Так-то не мало трудов вложили ребята со всех клубов. А вы диванные трепло только лëжа на диване говорить умеете».
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году ко Дню флага в Бурятии сняли совместный клип сотрудники МВД, Следственного комитета и МЧС.
Справка:
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым постановил считать историческим и официальным национальным флагом России полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос.
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Сам Пётр I в 1705 году издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Он же начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
В XIX веке три цвета флага получили официальное толкование. Красный цвет означал державность, синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.