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В Бурятии полицейские, следователи и сотрудники МЧС снялись в одном клипе

В Бурятии полицейские, следователи и сотрудники МЧС снялись в одном клипе
Общество, 
Сотрудники трёх ведомств составили из служебных машин российский триколор

МВД по Бурятии представило патриотический клип, снятый ко Дню Государственного флага России, который отмечается сегодня, 22 августа. 



В клипе на песню Дениса Майданова снялись сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС. Они составили из служебных машин российский триколор и устроили в таком виде автопробег по Улан-Удэ. Приехали сотрудники трёх ведомств в дацан «Ринпоче Багша» на Лысой горе. Здесь они выстроились с российским триколором в руках. 

«Патриотические строки песни Дениса Майданова, великолепные виды родного Улан-Удэ и российский триколор, цвета которого окружают нас в повседневной жизни. Предлагаем разделить чувство гордости за Россию и соотечественников», - говорится в сообщении МВД по Бурятии.

Справка:

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, которым постановил считать историческим и официальным национальным флагом России полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Сам Пётр I в 1705 году издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. 

В XIX веке три цвета флага получили официальное толкование. Красный цвет означал державность, синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

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