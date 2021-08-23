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В Улан-Удэ сворачивают круглосуточное дежурство на Селенге

В Улан-Удэ сворачивают круглосуточное дежурство на Селенге
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Уровень воды в Селенге снижается

В связи со стабилизацией обстановки с уровнем воды на реке Селенга с 23 августа снимается круглосуточное дежурство на главной водной артерии Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении по ЧС города.

- Ситуация остаётся на внутреннем контроле. Продолжается мониторинг водного уровня на реках Селенга и Уда, где отмечается спад подъёма воды, - отметили в управлении по ЧС.

Сегодня, 23 августа, на Селенге в районе Улан-Удэ уровень воды составляет 193 см, за сутки вода спала на 1 см, выхода воды на пойму нет. На Уде уровень воды 132 см, за сутки он опустился сразу на 9 см.

11 июня в Улан-Удэ из-за высокого уровня реки Селенга был введён режим функционирования «Повышенная готовность». На случай наводнения в городе подготовили 29 пунктов временного размещения населения. Людей преклонного возраста планировали разместить в социальных учреждениях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Бурятии ожидаются дожди.
уровень воды Селенга

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