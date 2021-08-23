Уровень воды в Селенге снижается
В связи со стабилизацией обстановки с уровнем воды на реке Селенга с 23 августа снимается круглосуточное дежурство на главной водной артерии Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении по ЧС города.
- Ситуация остаётся на внутреннем контроле. Продолжается мониторинг водного уровня на реках Селенга и Уда, где отмечается спад подъёма воды, - отметили в управлении по ЧС.
Сегодня, 23 августа, на Селенге в районе Улан-Удэ уровень воды составляет 193 см, за сутки вода спала на 1 см, выхода воды на пойму нет. На Уде уровень воды 132 см, за сутки он опустился сразу на 9 см.
11 июня в Улан-Удэ из-за высокого уровня реки Селенга был введён режим функционирования «Повышенная готовность». На случай наводнения в городе подготовили 29 пунктов временного размещения населения. Людей преклонного возраста планировали разместить в социальных учреждениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Бурятии ожидаются дожди.
В Улан-Удэ сворачивают круглосуточное дежурство на Селенге
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