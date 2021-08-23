Непогода будет бушевать в нескольких регионах страны
Сильные дожди в ближайшие дни ожидаются в Бурятии, Хабаровском, Приморском краях, Якутии и Амурской области, что осложнит ситуацию паводковую ситуацию. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
- В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с. Но наиболее неблагоприятная погода будет в Волгоградском крае - там будет ветер до 27 м/с. Сильные дожди также прогнозируются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, - сообщил он.
По словам Вильфанда, опасная погода затронет также ряд регионов Дальнего Востока, что неблагоприятно скажется на паводковой ситуации на Амуре.
- На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъёму уровня воды в Амуре от Хабаровска и ниже по течению, - рассказал он.
К среде, 25 августа, непогода доберётся и до Приморского края. Там пройдёт сильный дождь, сообщил метеоролог.
В ближайшие дни на Бурятию обрушатся ливни
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