«Дорожное радио» знакомится с пенсионерами Бурятии

фото - «Тарбагатай-инфо. 24/7»



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дорожное Радио (@dorognoe_radio)

Ещё «Дорожное радио» рассказало про 60-летнюю улан-удэнку Дариму Чагдуровну Аюшееву, которая всегда мечтала петь и выступать на сцене, но осуществила свою мечту только после выхода на пенсию. Для видео в соцсети радио Дарима Чагдуровна исполнила песню, а аккомпанировал ей Баир Александрович.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дорожное Радио (@dorognoe_radio)



Выпуск передачи выйдет в середине сентября на YouTube-канале «Дорожное радио».





Ещё «Дорожное радио» рассказало про 60-летнюю улан-удэнку Дариму Чагдуровну Аюшееву, которая всегда мечтала петь и выступать на сцене, но осуществила свою мечту только после выхода на пенсию. Для видео в соцсети радио Дарима Чагдуровна исполнила песню, а аккомпанировал ей Баир Александрович.Выпуск передачи выйдет в середине сентября на YouTube-канале «Дорожное радио».

Перед этим съёмочная группа побывала в Улан-Удэ. Представители «Дорожное радио» посетили дацан «Ринпоче Багша», где посмотрели на большую статую Будды. Также корреспондент Татьяна Новопашина встретилась с руководителем подиумной группы «Гоёмсуу», серебряным волонтёром Бурятии Юттой Петоновой.Специально для «Дорожного радио» исполнил композицию на моринхуре 53-летний Баир Александрович Цыденов - серебряный волонтёр, лауреат многих межрегиональных конкурсов среди исполнителей народных песен фестивалей сказителей/Татьяне Новопашиной даже удалось самой попробовать сыграть на этом уникальном инструменте в мастерской Баира Александровича. Девушка сразу же правильно взяла инструмент и смычок, чему сама очень удивилась. И смогла даже исполнить короткую композицию.