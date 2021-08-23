«Дорожное радио» знакомится с пенсионерами Бурятии

Съёмочная группа радиокомпании «Дорожное радио» из Москвы 22 августа побывала в селе Тарбагатай в Бурятии с проектом «Узнавайте Россию. Люди». Проект рассказывает о выдающихся жителях России старше 60 лет, демонстрирующих пример активного долголетия. Ведущие знакомят слушателей с героями в прямом эфире и в социальных сетях радиостанции.
«Дорожное радио» встретилось с Юлией Хайдоровной Чебуниной - участницей телешоу «Я супер! 60+», с участниками хора ветеранов «Вдохновение», с Марией Тимофеевной Петровой - организатором движения «Серебряные волонтёры» в Тарбагатайском районе. О визите столичных гостей сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
фото - «Тарбагатай-инфо. 24/7»
Перед этим съёмочная группа побывала в Улан-Удэ. Представители «Дорожное радио» посетили дацан «Ринпоче Багша», где посмотрели на большую статую Будды. Также корреспондент Татьяна Новопашина встретилась с руководителем подиумной группы «Гоёмсуу», серебряным волонтёром Бурятии Юттой Петоновой.
Специально для «Дорожного радио» исполнил композицию на моринхуре 53-летний Баир Александрович Цыденов - серебряный волонтёр, лауреат многих межрегиональных конкурсов среди исполнителей народных песен фестивалей сказителей/
Татьяне Новопашиной даже удалось самой попробовать сыграть на этом уникальном инструменте в мастерской Баира Александровича. Девушка сразу же правильно взяла инструмент и смычок, чему сама очень удивилась. И смогла даже исполнить короткую композицию.
Ещё «Дорожное радио» рассказало про 60-летнюю улан-удэнку Дариму Чагдуровну Аюшееву, которая всегда мечтала петь и выступать на сцене, но осуществила свою мечту только после выхода на пенсию. Для видео в соцсети радио Дарима Чагдуровна исполнила песню, а аккомпанировал ей Баир Александрович.
Выпуск передачи выйдет в середине сентября на YouTube-канале «Дорожное радио».