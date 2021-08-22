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В Улан-Удэ работает передвижной музей «Поезд Победы»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из музея 

В Улан-Удэ 22 и 23 августа будет работать уникальный передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» (12+).

Это иммерсивная инсталляция, размещённая в подвижном составе поезда. В основе экспозиции – трёхмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист». Посетители музея, проходя по вагонам, перемещаются от одного эпизода к другому – от предвоенных лет до Великой Победы.

- Поезд — это метафора жизни человека. Каждому из нас, глядя в глаза тех, кто защищал нашу Родину, стоит задуматься, для чего и как мы живем, достойно ли распоряжаемся даром, полученным от поколения победителей, — даром жизни, - отмечают организаторы.

Зампред правительства Бурятии по безопасности Пётр Мордовской рассказал, что впечатлён выставкой.

- Сопереживал от начала и до конца, как будто сам оказался в то сложнейшее время. И, конечно же, я уверен, что этот «Поезд Победы», рассказывающий о самой страшной трагедии в XX веке, «дойдёт» до подрастающего поколения. Наши дети, внуки, посетив этот «Поезд Победы» не только должны посмотреть на современную интерактивную экспозицию, но и сопереживать – это основное, что хотели бы, наверное, организаторы донести до наших детей. И именно патриотическое воспитание, сегодня о нём много говорится, но я хочу сказать, что у нас замечательное подрастающее поколение. Конечно, посетив вот этот «Поезд Победы», они ещё больше проникнутся тем временем и беспримерным подвигом наших отцов, дедов, прадедов, - сказал он.

Пётр Мордовской отметил, что Бурятия подарила стране много героев.

- 120 тысяч ушло на фронт, одна треть не вернулась. Республика подарила стране много героев - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы. Это наши земляки, они сражались на всех фронтах, во всех родах войск с первого дня до последнего. Хочу поблагодарить организаторов замечательной просветительской акции «Поезд Победы», рассказывающей о достижениях ученых в годы Великой Отечественной войны, пожелать всем добра, здоровья, благополучия, чтобы выставку посетило как можно больше граждан, именно молодых, - заключил зампред правительства республики.

«Экспозиция прекрасная в том плане, что здесь сочетаются все современные технологии, а экспонаты являются подлинными: медали, оборудование и т.д. Организаторы постарались показать именно дух того времени. Экспозиция построена правильно не только в хронологическом порядке, но и в психологическом плане. Считаю, что это одно из знаковых событий за последнее время, которое позволит нашей молодежи с большим пониманием отнестись к событиям того времени», - добавил врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Как отмечали организаторы, в пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.

Музей «Поезд Победы» — это сплав традиции и новаторства, сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный состав несёт их по дорогам войны через испытания и потери — к Победе.

Ранее было объявлено, что посетить музей может любой желающий: для этого нужно было предварительно зарегистрироваться на специальном сайте – поездпобеды.рф.



музей Великая Отечественная Победа

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