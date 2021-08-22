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В Бурятии выберут главу Тарбагатайского района

В Бурятии выберут главу Тарбагатайского района
Общество,  Фото:pixabay.com
На пост претендуют бывший замминистра экономики Бурятии и генеральный директор фирмы

В Бурятии утверждены кандидатуры на пост главы Тарбагатайского района. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».

17 августа прошло заседание конкурсной комиссии, которая допустила к участию в конкурсе на должность главы района Владимира Смолина, исполняющего обязанности главы Тарбагатайского района, и Эрдэма Биликтуева, генерального директора ООО «Первая компания».

Завтра, 23 августа, на сессии Совета депутатов района будет избран глава района.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Светлана Шабаршова досрочно покинула пост главы Тарбагатайского района Бурятии. Исполняющим обязанности главы был назначен бывший замминистра экономики Бурятии Владимир Смолин. 1 июля он получил должность первого замруководителя администрации Тарбагатайского района.





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