На пост претендуют бывший замминистра экономики Бурятии и генеральный директор фирмы
В Бурятии утверждены кандидатуры на пост главы Тарбагатайского района. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
17 августа прошло заседание конкурсной комиссии, которая допустила к участию в конкурсе на должность главы района Владимира Смолина, исполняющего обязанности главы Тарбагатайского района, и Эрдэма Биликтуева, генерального директора ООО «Первая компания».
Завтра, 23 августа, на сессии Совета депутатов района будет избран глава района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Светлана Шабаршова досрочно покинула пост главы Тарбагатайского района Бурятии. Исполняющим обязанности главы был назначен бывший замминистра экономики Бурятии Владимир Смолин. 1 июля он получил должность первого замруководителя администрации Тарбагатайского района.
В Бурятии выберут главу Тарбагатайского района
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