Более 61 тысячи жителей Бурятии попали в список невыездных

Бывают случаи, когда туристы не успевают сесть на самолёт, оплачивая долги уже в аэропорту



На сегодняшний день в списках невыездных в связи с неоплаченными долгами числятся свыше 61 тысячи жителей Бурятии.



- Несмотря на то, что в настоящее время сроки снятия ограничения значительно сокращены, имеются случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолёта, - сообщили в УФССП по Бурятии.



Ограничить должника в выезде за пределы России судебный пристав-исполнитель может при наличии долга свыше 30 тысяч рублей. Те, кто «забыл» оплатить алименты, компенсацию морального вреда или вред, причинённый в результате преступления, не смогут покинуть страну с долгом от 10 тысяч рублей.



Всем, кто планирует заграничную поездку, советуют заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и оплатить долги.

