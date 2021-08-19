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Тотем женщины нашли в заказнике Бурятии

Тотем женщины нашли в заказнике Бурятии
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Инспектор наткнулся на тотем при обследовании территории

Тотем женщины обнаружили на территории Алтачейского заказника в Бурятии при обследовании территории и засолки новых солонцов. Об этом сообщили в Байкальском заповеднике.

- Тотем (Оджибве дудем) - духовное существо, священный объект или символ, который служит эмблемой группы людей, такой как семья, клан, племя. Хотя термин «тотем» происходит от североамериканского оджибве языка, вера в духов-покровителей и божеств не ограничивается коренными народами Америки, а является общей для ряда культур по всему миру, - отметили в заповеднике.


Справка:

Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в Бурятии. 29 ноября 1984 года эта особо охраняемая природная территория получила статус заказника федерального значения.

С 3 марта 2011 года управление заказника «Алтачейский» осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

Площадь заказника в настоящее время составляет 78373,6 га. Расположен заказник «Алтачейский» на западном склоне Заганского хребта, на юго-востоке Республики Бурятия в пределах Мухоршибирского района. Склоны хребта и его отрогов изрезаны речками и ручьями, иногда сухими падями и распадками. Территория заказника является местом концентрации диких копытных животных – благородного оленя (изюбря, марала), сибирской косули, кабана, кабарги.

Заказник «Алтачейский» выполняет функцию охраны, восстановления численности и воспроизводства, диких зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении. Под охраной государственного природного заказника «Алтачейский» находятся редкие виды животных и растений, уникальные ландшафты. Здесь находится «Урочище Кругленькое», являющееся памятником природы регионального значения и достопримечательностью заказника.
заказники

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