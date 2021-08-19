Смертоносный штамм обнаружили российские учёные
Российские учёные обнаружили самый опасный штамм Mycobacterium tuberculosis возбудителя туберкулёза, который отличается от остальных вариантов высокой летальностью. Штамм Beijing 14717-15 почти не встречается за пределами Бурятии. Об этом сообщается на сайте Российского научного фонда.
Учёные исследовали на мышиной модели вирулентность и летальность штаммов Mycobacterium tuberculosis, выделенных в азиатской части России, и сравнили их с известными эпидемическими штаммами. Тот самый штамм 396 (Beijing 14717-15-кластер) продемонстрировал наивысшую летальность среди российских штаммов возбудителя туберкулёза.
Штамм отличается устойчивостью к антибиотикам, вирулентностью, выживаемостью, иммуногенностью. При этом генетические варианты возбудителя туберкулёза существенно различаются по клиническому и/или эпидемиологическому значению. Изучив штамм из Бурятии, учёные пришли к выводу, что многие подопытные животные погибают, теряют в весе, страдают более высокой бактериальной нагрузкой и более тяжёлой патологией лёгких.
- Предыдущие исследования в странах Азии показали, что трансмиссивные (быстро передающиеся) штаммы являются также и высоковирулентными, и наоборот. Однако высоколетальный и гипервирулентный штамм Beijing 14717-15 заметно распространён в Бурятии и только спорадически встречается за её пределами, - говорится в пресс-релизе Российского научного фонда.
При этом его более широкое распространение было вполне возможно по причине существенного оттока населения из Бурятии (400 тысяч человек с начала 1990-х годов) из-за миграции в экономически более развитые регионы. В реальности этот штамм практически невидим в других регионах. Это может объясняться популяционными особенностями иммунной системы человека и генетикой штамма, а также их взаимодействием в процессе локальной коэволюции, отмечают авторы исследования.
В Бурятии нашли штамм туберкулёза с высокой летальностью
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