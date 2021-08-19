В Улан-Удэ пройдут соревнования по настольному теннису

Турнир посвящён 355-летию столицы Бурятии
С 24 по 29 августа в Улан-Удэ запланировано проведение всероссийских соревнований по настольному теннису «Baikal open», посвящённых 355-летию столицы Бурятии. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ.
Соревнования состоятся среди теннисистов двух возрастных категорий:
- мужчины и женщины;
- юноши и девушки до 16 лет (2006 г.р. и моложе).
В рамках мероприятия пройдут турниры для ветеранов (возраст 40-59, 60 лет и старше) и теннисистов до 13 лет (2009 г.р. и моложе).
Предварительные заявки на участие направляются до 20 августа. Об этом сообщает федерация настольного тенниса России.
Программа соревнований
24 августа
15:00-18:00 Мандатная комиссия
19:00 Заседание главной судейской коллегии
25 августа
10:00 Женщины. Предварительный этап. Группы 1 – 8
12:00 Женщины. Предварительный этап. Группы 9 – 16
14:00 Мужчины. Предварительный этап. Группы 1 – 8
16:00 Мужчины. Предварительный этап. Группы 9 – 16
18:00 Смешанные парные соревнования
26 августа
10:00 Женщины. Финальный этап. (33-48, 49-64, 65-80 место)
12:00 Женщины. Финальный этап. (1-32 место)
14:00 Парные соревнования (женщины, мужчины)
16:00 Мужчины. Финальный этап. (1-32 место)
18:00 Мужчины. Финальный этап (33-48, 49-64, 65-80 место)
27 августа
9:00 Мужчины. Женщины. Финальный этап. (1 - 32 место)
10:30 Парные соревнования. Финал
11:30 Абсолютное первенство по шууд-теннису
12:30 Абсолютное первенство мужчины, женщины
14:00 Награждение победителей и призёров
15:00 Ветераны 40 - 59 лет, 60 лет и старше
28 августа
10:00 Одиночные соревнования (девочки до 13 лет и моложе). Предварительный этап
12:00 Одиночные соревнования (мальчики до 13 лет и моложе). Предварительный этап
14:00 Одиночные соревнования (девушки до 16 лет и моложе). Предварительный этап
16:00 Одиночные соревнования (юноши до 16 лет и моложе). Предварительный этап
29 августа
10:00 Одиночные соревнования (девочки до 13 лет и моложе). Финальный этап
11:30 Одиночные соревнования (мальчики до 13 лет и моложе). Финальный этап
13:00 Одиночные соревнования (девушки до 16 лет и моложе). Финальный этап
14:30 Одиночные соревнования (юноши до 16 лет и моложе). Финальный этап
16:00 Награждение победителей и призёров
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдут соревнования по настольному теннису
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