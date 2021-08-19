В Улан-Удэ пройдут соревнования по настольному теннису

Турнир посвящён 355-летию столицы Бурятии



С 24 по 29 августа в Улан-Удэ запланировано проведение всероссийских соревнований по настольному теннису «Baikal open», посвящённых 355-летию столицы Бурятии. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ.



Соревнования состоятся среди теннисистов двух возрастных категорий:

- мужчины и женщины;

- юноши и девушки до 16 лет (2006 г.р. и моложе).

В рамках мероприятия пройдут турниры для ветеранов (возраст 40-59, 60 лет и старше) и теннисистов до 13 лет (2009 г.р. и моложе).



Предварительные заявки на участие направляются до 20 августа. Об этом сообщает федерация настольного тенниса России.



Программа соревнований



24 августа

15:00-18:00 Мандатная комиссия

19:00 Заседание главной судейской коллегии



25 августа

10:00 Женщины. Предварительный этап. Группы 1 – 8

12:00 Женщины. Предварительный этап. Группы 9 – 16

14:00 Мужчины. Предварительный этап. Группы 1 – 8

16:00 Мужчины. Предварительный этап. Группы 9 – 16

18:00 Смешанные парные соревнования



26 августа

10:00 Женщины. Финальный этап. (33-48, 49-64, 65-80 место)

12:00 Женщины. Финальный этап. (1-32 место)

14:00 Парные соревнования (женщины, мужчины)

16:00 Мужчины. Финальный этап. (1-32 место)

18:00 Мужчины. Финальный этап (33-48, 49-64, 65-80 место)



27 августа

9:00 Мужчины. Женщины. Финальный этап. (1 - 32 место)

10:30 Парные соревнования. Финал

11:30 Абсолютное первенство по шууд-теннису

12:30 Абсолютное первенство мужчины, женщины

14:00 Награждение победителей и призёров

15:00 Ветераны 40 - 59 лет, 60 лет и старше



28 августа

10:00 Одиночные соревнования (девочки до 13 лет и моложе). Предварительный этап

12:00 Одиночные соревнования (мальчики до 13 лет и моложе). Предварительный этап

14:00 Одиночные соревнования (девушки до 16 лет и моложе). Предварительный этап

16:00 Одиночные соревнования (юноши до 16 лет и моложе). Предварительный этап



29 августа

10:00 Одиночные соревнования (девочки до 13 лет и моложе). Финальный этап

11:30 Одиночные соревнования (мальчики до 13 лет и моложе). Финальный этап

13:00 Одиночные соревнования (девушки до 16 лет и моложе). Финальный этап

14:30 Одиночные соревнования (юноши до 16 лет и моложе). Финальный этап

16:00 Награждение победителей и призёров



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