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В Бурятии лесник выхаживает потерявшего маму зайчонка

В Бурятии лесник выхаживает потерявшего маму зайчонка
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Зайчонок, когда его нашли лесники, уже лежал на последнем издыхании

В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали о том, как лесник Маргарита Барсукова выхаживает дикого зайчонка.

В Заиграевском районе Бурятии сотрудники Хандагатайского лесхоза во время поездки в лесной питомник нашли умирающего зайчонка. Он лежал на последнем издыхании возле растущих сеянцев сосны.

Лесники пытались отыскать заячью нору, но поиски оказались безрезультатными.

- Мы искали зайчиху или норку, где могут быть другие зайчата. Надеялись, что за малышом всё же вернётся его мама, хоть и было видно, что лежит он не первые сутки. Наши поиски не увенчались успехом, а рядом с питомником мы обнаружили свежие следы волков, - поделились лесники.


Лесники решили взять кроху к себе, ведь его подстерегали множество опасностей.

- У меня дома есть свои кролики, которых я вырастила. Поэтому, когда коллеги предложили взять малыша к себе, я не смогла отказать. Мы понимали, что это дикий зверёк, и его место на воле, но крохотный зайчик остался совсем один, без дома и защиты. Я кормлю его молоком, даю все необходимые минералы, ароматные травы. Когда принесла его домой, он был совсем вялым. Сейчас малыш восстанавливается: хорошо кушает, бегает по дому и играется, - с улыбкой рассказывает сотрудник Хандагатайского лесхоза Маргарита Барсукова.


Совсем скоро окрепшего зайчонка выпустят обратно в лес, подальше от населённых пунктов, чтобы домашние животные или люди не причинили ему вреда.

Это не первый случай в жизни Маргариты, когда она помогает животным крепко встать на лапы. В прошлом году она также выходила маленького дикого зайчонка, принесённого ей соседями. Заяц был благополучно выпущен в естественные условия обитания - лес Заиграевского района.




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