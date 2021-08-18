В Бурятии подсчитали траты времени водителей на пробки

Дром представил результаты необычного опроса о потраченном времени



Автомобильный сайт Дром провёл опрос и выяснил, сколько времени автолюбители Бурятии тратят в пробках. По результатам исследования, треть водителей республики (32%) проводит в пробках более семи суток в год. Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год 31% опрошенных. И 37% автолюбителей республики утверждают, что ездят без пробок.



По результатам опроса, каждый третий автолюбитель Бурятии (31%) ежедневно проводит в пробках до получаса. Ещё 27% стоят от получаса до полутора часов. 4% тратят на дорогу ежедневно от полутора до трёх часов. И 1% автолюбителей — более трёх часов.



В среднем по стране 28% водителей проводят в пробках более семи суток ежегодно. Меньше недели в год на заторы на дорогах уходит у 25% опрошенных, и почти половина россиян (47%) утверждает, что не сталкивается с пробками.



Рекордсменами по потерянному времени в пробках ожидаемо стали жители Москвы и Московской области. В регионе только треть опрошенных ездит без пробок, а количество автолюбителей, ежедневно проводящих рекордные три часа посреди автомобильного затора, здесь самое высокое по стране — более 5%.



Меньше всех в пробках стоят жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края. В этих регионах более 70% автолюбителей ездит без пробок.







