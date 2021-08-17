Участники группы Little Big испытали на себе «бурятскую диету»

Софья Таюрская и Илья Прусикин рассказали про свой отпуск в Иркутской области и Забайкалье
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин провели отпуск на своей малой Родине. Софья родилась в селе Оса Иркутской области, Илья вырос в селе Усть-Борзя Забайкальского края.
Накануне на YouTube-канале iLichShow вышел влог о путешествии, который они назвали «Little Big в Припяти». За 35 минут Софья и Илья рассказали о том, как провели время в деревнях: ели овощи с грядки, лесные ягоды, собирали яйца у домашних куриц, ловили рыбу и др.
Во влоге Илья и Софья много шутили.
- Я придумала. Давай в Москве заведём куриц, - говорит Соня Илье.
- У нас есть курица, - отвечает тот.
- Нет.
- Есть. Ты, - с громким смехом отвечает Илья.
- Ну, тогда у нас и петух есть, - также со смехом отвечает Софья.
- У нас есть лев.
- Льва у нас нет.
- Ну да как? А я?
- Какой ты лев? Ты себя видел?
- Ну, лев, карликовый, хилый, но лев, - с юмором отвечает музыкант.
Подобные подкалывания друг на другом встречаются на протяжении всего видео.
В деревне известных музыкантов одолевали поклонники. Илья и Софья рассказали, что один мальчик пришёл в дом к бабушке, где гостили артисты, в шесть утра. И до обеда ждал, когда они выйдут для совместного фото.
- Ребята, мы правда устаём. Мы ж приехали отдохнуть. Ну, не обижайтесь на нас, - призвал Илья.
Из Осы они отправились в Забайкалье. По дороге побывали на озере Байкал в местности Байкальское ухо. Здесь было туманно, и музыкантам не удалось разглядеть всей красоты природы. Также здесь им на глаза попалась пожелтевшая вода знаменитого озера. Илья Прусикин ошибочно решил, что вода загрязнена, не зная, что такой необычный оттенок она приобретает на короткое время из-за пыльцы растений.
Их путь также пролегал через Улан-Удэ. Столицу Бурятии они покинули в пять утра. Илье и Софье не удалось позавтракать в столь ранний час.
- Пять утра. Мы выехали из Улан-Удэ и направляемся через Читу в Усть-Борзю. Ехать нам 900 км, спали мы всего четыре часа, - говорит Илья.
- Кушать хочется, завтракать, но ничего не работает, всё закрыто. В Бурятии в пять утра ты не найдёшь ничего. Даже хот-догов на заправке нету, - продолжила Соня.
Проехав две сотни километров музыкантам так и не попались закусочные. «По ходу у нас бурятская диета», - в шутку сказали голодные участники группы Little Big.
Забайкальская природа очаровала своей красотой, однако очень разочаровали дороги, которых, по словам музыкантов, просто нет.
- Забайкалье выглядит как Новая Зеландия. Это так красиво. И это Россия, и это Илюхина Родина, - с восторгом говорит Софья.
В Усть-Борзе музыканты столкнулись с деревенским сервисом. Для покупки пива пришлось ехать к продавцу домой. Затем на своей машине повезли продавщицу в торговую точку.
Илья побывал в местах детства: на речке, в доме, в котором вырос – сейчас он принадлежит другим людям, школе.
Здесь же они нашли разрушенные дома, в которых раньше жили люди. По словам местного жителя, в какой-то период отключили центральное водоснабжение, в затем и электричество. «Мы полгода жили без света!» - рассказал местный житель.
- Это же настоящая Припять! – остался шокирован Илья.
В завершение выпуска вокалист несколько замотивировал молодых людей, которые не могут решиться на смелые шаги в жизни.
- Многие говорят, что очень просто добиться чего-то, если ты из Москвы, из Питера, если у тебя есть деньги. И мне прилетало такое очень часто. Но, ребята, вот откуда я. «В нашей дыре это невозможно», «Ты не представляешь, где я жил». Вы не представляете, где я жил. И у нас что-то получилось. Ребята, все эти разговоры – это просто отмазы, страх перед делом, страх перед возможностью. Вот и всё, - сказал Илья Прусикин.
Также он сказал, что в России сотни поселений, подобных Усть-Борзе. И Илье Прусикину хотелось бы, чтобы там люди жили, а не выживали.
Участники группы Little Big испытали на себе «бурятскую диету»
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