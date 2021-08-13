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В Бурятии решают проблему закрывшейся в посёлке почты

В Бурятии решают проблему закрывшейся в посёлке почты
Общество,  Фото:pexels.com
«Выплаты для 250 пенсионеров, которые обслуживаются на почте, мы производим без задержек», - заявили в управлении Федеральной почтовой связи республики

В управлении Федеральной почтовой связи Бурятии прокомментировали закрытие отделения почтовой связи в посёлке Маловский Баунтовского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», жительница посёлка Маловский пожаловалась главе Бурятии Алексею Цыденову на отсутствие в населённом пункте почты. 

Почтовое отделение было закрыто 21 мая нынешнего года. Население села около 1,5 тысячи человек, почти 600 из них пенсионеры. Последним пенсия приходит как раз через почту. Помимо выдачи пенсии, местные жители рассказывают, что столкнулись ещё и с проблемой оплаты коммуналки.

Сейчас идёт поиск подходящего помещения, пояснили в пресс-службе УФСП по Бурятии.

- К сожалению, в мае 2021 года закончилась аренда здания, в котором размещалось почтовое отделение в посёлке Маловский. Собственник отказался продлевать договор. Тогда мы обратились за помощью в местную администрацию, но получили ответ, что муниципального помещения, подходящего для размещения в нем почты, в посёлке нет. Единственный предложенный нам вариант – частный дом в аварийном состоянии, требующий капитального ремонта. Поэтому жителей Маловского временно обслуживает ближайшее почтовое отделение Багдарин 671510, - разъяснили в УФПС республики.

Режим работы этого отделения: понедельник-пятница с 08:00 до 20:00, перерыв с 13:00 до 14:00; суббота с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; воскресенье – выходной.

- Пенсии, пособия и корреспонденцию жителям Маловского на дом доставляют почтальоны. Выплаты для 250 пенсионеров, которые обслуживаются на почте, мы производим без задержек. Информация о том, что у почтальонов нет мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) не соответствует действительности. Так, в июне с помощью МПКТ, счета за коммунальные услуги, налоги и штрафы оплатили 33 жителя Маловского, в июле 30, в августе 15 человек, - заявили в УФПС.

«Таким образом, мы ни в коем случае не оставляем жителей посёлка без почтовых услуг и, учитывая их высокую социальную значимость, продолжаем искать варианты для размещения почтового отделения в п. Маловский», - заключили в управлении.
почта

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