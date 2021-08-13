В Улан-Удэ состоится концерт группы «Галия»

Зрители услышат флейту, клавиши и чувственный вокал



21 и 22 августа в столице Бурятии состоятся концерты группы «Галия» (12+). Они пройдут в молодёжном художественном театре Улан-Удэ 21 августа в 18:30 и 22 августа в 18:00.



- 10 лет — именно столько исполнилось группе в сентябре 2020 года. Отсчёт ведётся от первого официального концерта «Галии» в Улан-Удэ. В 2013 году солистка коллектива Галина Халитова переехала из Улан-Удэ в Красноярск, группа обновила состав. И вот долгожданное возвращение! – сообщает пресс-служба театра. – В 2017 году группа дала 11 концертов за месяц — это рекорд «Галии» по количеству выступлений. Эти концерты прошли в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Тульской области (на фестивале «Дикая мята»).



На сцене молодёжного театра «Галия» в эти два вечера подарит концерт из новых песен. Допускаться будут только зрители со сертификатом о вакцинации от COVID-19, официальной справкой о медотводе или о недавно перенесёном коронавирусе.



Возрастное ограничение 12+

