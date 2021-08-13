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Иркутские студенты создали беспилотный катамаран

Иркутские студенты создали беспилотный катамаран
Общество,  Фото:пресс-служба ИрНИТУ
Судно успешно прошло испытания на Ангаре

В Иркутской области студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) создали беспилотный катамаран для участия во всероссийских соревнованиях роботизированных лодок, которые состоятся во Владивостоке с 14 по 15 августа. Политеховцы провели серию успешных испытаний на реке Ангара.

В состав команды входят третьекурсники, осваивающие направление «Мехатроника и робототехника»: Максим Попов, Владислав Бянкин, Фёдор Дерюгин, а также второкурсник Данил Кравчук. Руководителем выступает доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем Роман Кононенко.

По словам Максима Попова, отвечающего за программное обеспечение, испытания на Ангаре помогли устранить неточности и улучшить технические характеристики катамарана. Студент оснастил катамаран технологией машинного зрения, способной рассчитать точные координаты. Разработчик считает, что это позволит успешно пройти ряд испытаний турнира.

На первом этапе судну необходимо заплыть в ворота и определить цвета маркеров, стоящих впереди. Второй тур предполагает, что катамаран коснётся маркеров разных цветов в заданной последовательности. Итоговой задачей станет определение парковочного места, затем катамарану нужно будет пришвартоваться к конкретной цифре.

Автономность работы аппарата, созданного студентами, обеспечивает микрокомпьютер. С его помощью команда может воздействовать на устройство при синхронизации с телефоном или компьютером.

В проектной команде все обязанности чётко распределены. Фёдор Дерюгин отвечает за корпусное оснащение. Однако изготовить каркас оказалось не просто, поэтому студенты решили пополнить свои ряды талантливым второкурсником Данилом Кравчуком. Сообща был сооружён фанерный корпус, покрытый эпоксидной смолой. Детали катамарана защищены стеклотканью.

- На испытаниях аппарата мы попытались воссоздать условия турнира, использовали воздушные шары разного цвета. Апробация прошла успешно, – заявили студенты.

Политеховцы уже отправились во Владивосток и готовы представить свой беспилотник, сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

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