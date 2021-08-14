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Иркутян научат сортировать вторсырьё

Иркутян научат сортировать вторсырьё
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области пройдёт акция «Экодвор»

Жителей Иркутска и Иркутского района приглашают принять участие в экологической акции «Экодвор». Акция состоится 19 августа в посёлке Западный (Иркутский район), на ул. Живописная, 1а с 18:30 до 19:30.

В рамках акции будут работать площадки, на которых будут проводиться мастер-классы по сортировке вторсырья, работать пункты приёма вторсырья: макулатура, стекло, металл, пластик с маркировкой «1», «2», «4», «5» и батарейки. Организаторы акции также поделятся со всеми желающими полезной информацией о раздельном сборе отходов.

Вторсырье на переработку принимается сухим и чистым, сообщает МКУ «Город».

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