Монголия начала очистку дна озера от затонувшего мусора
В октябре этого года Монголия готовится включить озеро Хубсугул во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. В связи с этим правительство страны реализует ряд мер в этом направлении. Например, одобрено финансирование работ по поднятию со дна озера затонувших объектов в размере 2 млрд тугриков.
- У нас есть все шансы на регистрацию Хубсугула в смешанной категории, благодаря сочетанию культуры дархатов и водных экосистем, – заявили в правительстве Монголии.
На сегодняшний день не установлено точное количество затонувших инородных предметов в Хубсусгуле. Поэтому в настоящее время ведутся исследования по уточнению их количества, а также в первую очередь реализуется технический проект по поднятию затонувшего корабля «Сухэ-Батор».
В дальнейшем планируется учредить исследовательский центр для регулярного изучения и мониторинга водного качества озера, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Хубсугул включат в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО
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