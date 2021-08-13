В Улан-Удэ возможен короткий грозовой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 августа по республике местами дожди, грозы, по южной половине местами сильные дожди, ливни. Утром местами туманы. Ветер восточный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +23,+28, местами +16,+21.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём местами возможен короткий грозовой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +25,+27.
В Бурятии местами ливни с грозами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В дело вмешалась прокуратура
Приём состоится на следующей неделе
Принять участие могут команды учителей российских школ
Заезды пойдут в зачёт отборочной серии кубка России
В Улан-Удэ возможен короткий грозовой дождь
Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы
Стороны обсудили строительство дацанов, кумысоварение и бурятский язык
Её вручают за активную общественно-патриотическую деятельность в Иркутской области
В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения, а также разведгруппы
Семь пар супругов чествовали в Агинском районе
Экипажи проекта проплывут по рекам от Иркутска до устья Амура
Ситуацию планируют отслеживать при помощи беспилотников
Ситуация находится на контроле профильных ведомств
Соревнования по вольной борьбе среди юниоров пройдут в Уфе
Нацмузей республики собирает материалы в районных музеях для уникального проекта