В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по уличному баскетболу

В регионе пройдут спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника



14 августа в Иркутской области отметят День физкультурника. В муниципальных образованиях пройдёт более 30 физкультурных и спортивных мероприятий, посвящённых этому празднику.



- Ежегодно в Иркутской области по-спортивному отмечают День физкультурника. В этом году на открытом воздухе пройдут весёлые и семейные старты, соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, бадминтону и другим видам спорта. Конечно, пандемия не позволяет нам провести праздник массово. На всех площадках необходимо будет разделять потоки и не допускать скопление людей, а также обязательно соблюдать меры по профилактике новой коронавирусной инфекции, - отметил заместитель министра спорта региона Павел Богатырёв.



В муниципальных образованиях области также состоятся показательные выступления спортсменов, фотоконкурсы, онлайн-викторины, зарядки, флешмобы, спортивно-развлекательные программы и многое другое. Запланированы мероприятия по выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).



В Иркутске на площадке перед дворцом спорта «Труд» 14 августа состоятся всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Планируется, что в них будут участвовать команды из Иркутска, Усть-Илимска, Черемхова и других муниципалитетов. В турнире «Оранжевый мяч» могут принять участие мужские и женские команды трёх возрастных категорий: до 16 лет, 17-18 лет и 19 лет и старше. К соревнованиям допускаются укомплектованные команды по четыре человека, из них три игрока и один запасной. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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