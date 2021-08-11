На Байкале провели безостановочную эстафету-заплыв

В Иркутской области прошла спортивная экоакция «За чистый Байкал»



С 5 по 7 августа на Байкале состоялся экологический заплыв «За чистый Байкал». Маршрут экологической акции начался в посёлке Порт Байкал, прошёл через Байкальск и завершился в Слюдянке.



Полчаса в воде Байкала без гидрокостюма способен провести не каждый. Несколько раз по полчаса, с перерывами, чтобы преодолеть в общей сложности 120 километров – тем более! Между тем именно так и поступили несколько спортсменов из разных городов России, чтобы привлечь внимание к решению экологических проблем легендарного озера. Каждый участник эстафеты преодолел несколько этапов в сопровождении представителей экстренных служб.



- На этом побережье демонстрировали свою выносливость, силу духа и мышц несколько поклонников зимнего плавания из Владивостока, Благовещенска, Грозного, Керчи, Иваново, Москвы, Чебоксар… Были среди них даже дети! 6-летний Иван Докучаев, 9-летняя Милана Тимошенко и 10-летний Амир Закраилов, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Участники эстафеты надеются, что им удастся привлечь максимальное внимание к сохранению чистоты древнего озера, а также к вопросу утилизации промышленных отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

