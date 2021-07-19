Прилетевших в Улан-Удэ пассажиров возмутил конский навоз в аэропорту

Пассажиры, прилетевшие несколько дней назад в Улан-Удэ, удивились конскому навозу в аэропорту. Фотографии «сюрприза», появившегося прямо перед аэровокзалом, появились в паблике anonim03_uu.
Как оказалось, ночью здесь прошёл табун лошадей.
- Выгнали быстро, но что осталось, то осталось. Убрали быстро… Но фотографируют у нас ещё быстрее, - отметил пояснил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в комментариях под снимками.
Он также посетовал в комментариях:
- Всё чисто. Убрали сразу утром. Удивительно другое, как люди активно и охотно лайкают и комментируют какой-либо негатив. Просмотров конского навоза больше, чем фото первого авирейса в Тунку.
Пользователи активно комментируют пост, вновь называя столицу Бурятии «большой деревней»:
«Как лепёшки увидел, всё дома, сердце даже успокоилось», «Подумаешь, конских яблок не видели», «Недаром, аэропорт Мухино», «Добро пожаловать, или брезгливым вход воспрещен. Ну, на самом деле жуть, конечно. Некрасиво, всё-таки первое впечатление о столице», «Это Улан-Удэ, детка. Большая деревня», «Коровьи лепёшки к деньгам большим. Аэропорт будет процветать» и т.д.
В 2019 году в аэропорту Улан-Удэ гостей «встречали» лошади.
В 2017 году прилетевшие увидели здесь коров.