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Прилетевших в Улан-Удэ пассажиров возмутил конский навоз в аэропорту

Прилетевших в Улан-Удэ пассажиров возмутил конский навоз в аэропорту
Общество,  Фото:anonim03_uu
По территории аэропорта прошёл табун лошадей

Пассажиры, прилетевшие несколько дней назад в Улан-Удэ, удивились конскому навозу в аэропорту. Фотографии «сюрприза», появившегося прямо перед аэровокзалом, появились в паблике anonim03_uu.



 

Как оказалось, ночью здесь прошёл табун лошадей.

- Выгнали быстро, но что осталось, то осталось. Убрали быстро… Но фотографируют у нас ещё быстрее, - отметил пояснил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в комментариях под снимками.

Он также посетовал в комментариях:

- Всё чисто. Убрали сразу утром. Удивительно другое, как люди активно и охотно лайкают и комментируют какой-либо негатив. Просмотров конского навоза больше, чем фото первого авирейса в Тунку.

Пользователи активно комментируют пост, вновь называя столицу Бурятии «большой деревней»:

«Как лепёшки увидел, всё дома, сердце даже успокоилось», «Подумаешь, конских яблок не видели», «Недаром, аэропорт Мухино», «Добро пожаловать, или брезгливым вход воспрещен. Ну, на самом деле жуть, конечно. Некрасиво, всё-таки первое впечатление о столице», «Это Улан-Удэ, детка. Большая деревня», «Коровьи лепёшки к деньгам большим. Аэропорт будет процветать» и т.д.

В 2019 году в аэропорту Улан-Удэ гостей «встречали» лошади

В 2017 году прилетевшие увидели здесь коров
Аэропорт "Байкал" лошади

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