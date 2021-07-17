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Майдари хурал в Курумканском дацане

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С 13 по 15 июля в дацанах Бурятии проводился Майдари хурал. Во второй день праздника фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил Курумканский дацан «Гандан Ше Дувлин»

В этот день ламы совершают торжественный обход колесницы, на которой восседает Будда будущего Майтрея, вокруг дацана. В колесницу запрягают коня-аргамака, окрашенного в зелёный цвет, что символизирует счастье.

Майдари хурал входит в шесть главных годовых хуралов, проводимых Буддийской Традиционной Сангхой России. Этот хурал связывает прошлое и будущее в настоящем, укрепляет родственные узы, особенно между старшими и младшими, даёт благословение на рождение в семье здорового, сильного и талантливого потомства.

В связи с угрозой заражения верующим было рекомендовано не присутствовать на ритуале, а делать подношения и заказывать лампадки онлайн.

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