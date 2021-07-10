Сохраняя первозданную природу



И вот очередная радостная новость – стартовал проект «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных в Алтачейском заказнике», реализуемый ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» при поддержке Благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».



В 2021 году Фонд объявил конкурс грантов для ООПТ «Красивый мир». И в номинации «Охрана природы и природоохранная наука» поддержку получил Байкальский государственный природный биосферный заповедник, представивший на суд компетентного жюри проект «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных в Алтачейском заказнике».



Всего же в адрес фонда поступило 78 заявок по четырём номинациям: «Охрана природы и природоохранная наука», «Экологическое просвещение», «Партнёрство ООПТ» и антикризисная номинация «Здесь и сейчас».



Из заявок, набравших наибольшее количество баллов, высший экспертный совет конкурса выбрал 13 лучших природоохранных проектов, разработанных сотрудниками заповедников и национальных парков, региональных ООПТ и некоммерческих экологических организаций. Важно, что при выборе победителей учитывался природоохранный и коммуникативный эффект проектов, а также их устойчивость, масштабируемость и инновационность.



– Конкурс «Красивый мир» – это логичное продолжение опыта и знаний, накопленных фондом за 8 лет работы. В этом году, запустив открытый конкурс, мы предоставили доступ к нашей поддержке широкому кругу заповедных территорий, а также дали им возможность объединять усилия для достижения синергетического эффекта. Нам важно не просто поддерживать территории финансово, но и расти вместе с ними, развиваться, выходить на новый системный уровень. Мы поздравляем всех победителей и надеемся, что вместе нам удастся реализовать проекты, результаты которых увидим не только мы, но и следующие поколения, – подчеркнула директор фонда Кира Янкелевич.



Чтобы животным было сытно



Это как раз и есть составная часть деятельности коллектива Байкальского государственного заповедника. Проект «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных в Алтачейском заказнике» рассчитан на один год с возможностью продлить его ещё на два года.



Как отметили специалисты научного отдела ФГБУ «Байкальский государственный заповедник», луговодство – это новый приём биотехнических мероприятий, позволяющий сохранить диких копытных животных в трудный для них зимний период. На территории Алтачейского заказника отмечена самая высокая плотность сибирской косули и благородного оленя в Байкальском регионе, потому в зимнее время животные особенно нуждаются в подкормке. Снежный покров и низкие отрицательные температуры воздуха затрудняют добычу естественного подножного корма. Животные вынуждены совершать миграции за пределы заказника, в результате которых нередко становятся жертвой браконьеров на сопредельных территориях или погибают из-за бескормицы.





Возделывание же многолетних лугов является более экономически выгодным, по сравнению с выращиванием однолетних культур, за счёт существенного снижения ежегодных объёмов сельскохозяйственных работ и затрат на приобретение посевного материала. При этом увеличится площадь кормовых полей, часть из которых будет использована для заготовки сенажа и подкормки диких копытных животных в суровый период года.



Работа по внедрению луговодства как нового метода сохранения диких копытных животных началась ещё в 2018 году – тогда начали формировать материально-техническую базу, оформлять для этого земельный участок. Сейчас есть все условия для реализации намеченного.



– Задача по сохранению животных для коллектива нашего заповедника является одной из приоритетных. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что финансирование, выделяемое особо охраняемым природным территориям, недостаточно для решения наших многочисленных вопросов, - отмечает заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Ирина Лясота. – Да, каждый год выделяются средства на распашку земель и посадку однолетних трав, к примеру, подсолнуха, овса, ежегодное поддержание солонцов для животных, пополнение подкормочных площадок.



А луговодство – это по-настоящему новое направление в биотехнии как для Алтачейского заказника, так и для других наших территорий: оно ещё не испытано в наших климатических условиях. Но для подобных научных и практических работ нужны средства, ведь эти мероприятия не входят в регулярное финансирование.



И мы очень благодарны Фонду за внимание и поддержку нашего экспериментального проекта, который поможет оценить перспективные возможности наших изысканий. Эффективность проекта позволит сделать его модельным, тиражировать и на других особо охраняемых природных территориях. Наши коллеги смогут взять за основу результаты наших исследований – какие многолетние травы лучше приживаются и растут на тех или иных участках. Считаем, поэтому фонд и поддержал наше луговодство – специалисты заинтересованы в развитии проектов поступательного действия, имеющих долговременные перспективы сохранения многообразия зверей и птиц не только в Алтачейском заказнике, но и на других заповедных территориях.



Проект даёт дополнительные возможности для увеличения числа особей в популяциях копытных животных в Алтачее – успешно размножаясь в благоприятных условиях, они будут расселяться и за пределами территории заказника, на другие участки республики.



И этот проект – безусловно, новый опыт, движение вперёд в развитии инновационных технологий, что позволит увидеть воочию результаты кропотливых исследований. В конечном итоге, возможность организовать для животных благоприятную среду обитания.



В рамках проекта специалистам предстоит выполнить целый комплекс работ: подготовить почву, избавиться от сорных растений, подобрать сорта многолетних трав, провести их посев. Необходимо изучить методы возделывания многолетних трав, произрастающих на лугах, их устойчивость к природно-климатическим условиям заказника. Анализ первичных данных позволит провести работу по рациональному выбору многолетних трав, способных произрастать в условиях Алтачея и давать наиболее высокий урожай. Состав многолетних трав подбирается в соответствии с их питательной ценностью, и в первую очередь по высокому содержанию протеина.



Научные сотрудники заповедника смогут обосновать эффективность нового метода сохранения диких животных, используя сведения, полученные в ходе реализации проекта, а также имеющиеся теоретические и практические данные.



В конечном итоге, будут созданы условия для равномерного размещения животных по угодьям, тем самым уменьшится нагрузка на растительность, а также на межпопуляционные отношения различных видов животных. В рамках проекта будут разработаны методические рекомендации по созданию многолетних лугов как нового приёма биотехнии.



Также в ходе реализации проекта сотрудники заповедника планируют провести эколого-просветительскую работу в населённых пунктах, находящихся на территории заказника. Планируется создать условия для фото- и видеосъёмки диких животных, в том числе наблюдательные пункты, чтобы появилась возможность заглянуть в мир дикой природы.



СПРАВКА:



Фонд «Красивые дети в красивом мире» создан в 2013 году и реализует две благотворительные программы «Красивые дети» и «Красивый мир». В рамках программы «Красивые дети» квалифицированные специалисты помогают детям с челюстно-лицевыми патологиями.



Программа «Красивый мир» направлена на сохранение природного достояния России, в первую очередь, на поддержку заповедников и национальных парков – эталонов биологического разнообразия и островков нетронутой красоты.







Даже в период введённых из-за пандемии коронавируса ограничений природоохранная работа на территориях заповедника и заказников не останавливается.