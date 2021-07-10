В Чите появился первый в России храм Авиалесоохраны

В храме будут возноситься молитвы «об убережении земли от огня»
7 июля, в год 90-летия Авиалесоохраны, в Чите открылась единственная в России часовня лётчиков-наблюдателей и парашютистов-десантников.
- 7 июля открылся первый и единственный в России храм Авиалесоохраны – часовня иконы Божьей Матери «Благодатное небо». В храме будут возноситься молитвы об убережении земли от огня, а участников тушения лесных пожаров – от катастроф и внезапной гибели, - сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
Финансовую помощь в строительстве храма-часовни оказали местные жители и предприниматели. Большой объём строительных работ выполнили сами парашютисты-десантники.
Авиалесоохрана России - единственная в стране служба по обнаружению и тушению труднодоступных и удалённых лесных пожаров. В этом году Авиалесоохрана отметила 90-летний юбилей.
Началом её рождения считается 7 июля 1931 года, когда впервые в истории страны был совершён первый полет для авиационного патрулирования лесов.
В 1936 году состоялся первый прыжок на парашюте с целью тушения лесного пожара.
К началу Великой Отечественной войны авиационным патрулированием было охвачено 109 млн. га лесов, использовалось 60 самолётов По-2 и Ш-2. В военное время служба продолжала работу, и к 1944 году были увеличены охраняемая площадь и парк воздушных судов.
Наиболее значительным преобразованием послевоенного периода стало создание в 1949 году баз авиационной охраны лесов. В 1956 году в Авиалесоохрану были внедрены вертолёты. И именно в Авиалесоохране, а не в минобороне, как думают многие, впервые в Советском Союзе начались спуски с вертолётов на спусковых устройствах людей и грузов.
Многие технические разработки, выполненные специалистами Авиалесоохраны, а также по их техническим заданиям, уже десятилетиями используются различными министерствами и ведомствами как в России, так и за рубежом. Одним из примеров является вертолётное водосливное устройство с электрическим управлением слива, которые широко применяется во всем мире как для тушения природных, так и техногенных пожаров на складах боеприпасов, радиоактивных, химических и других опасных объектах. Немногие знают, что во время тушения пожаров на Чернобыльской АЭС применялись именно водосливные устройства авиалесоохраны, так как другие ведомства и службы Советского Союза в то время таким оборудованием и технологией не обладали.
В 1990-е по техзаданиям Авиалесоохраны модернизированы в лесопожарный вариант военные самолеты-амфибии Бе-12.
В настоящее время лесоавиационные работы проводятся на территории 45 регионов России, в том числе в Бурятии.
В пики горимости Авиалесоохрана ежедневно привлекает для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров более 100 воздушных судов. В основном это самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8. По итогам прошедшего года налет воздушных судов на авиалесоохранные работы составил почти 50 тысяч часов. От огня лесных пожаров спасены миллионы га лесных территорий.
В особых случаях для борьбы с огнём в горной местности, на заболоченных территориях, на ветровалах, в каменистых россыпях парашютисты-пожарные и десантники-пожарные проводят взpывныe работы. Также по решению федерального штаба летно-производственная служба Авиалесоохраны вызывает искусственные дожди с помощью спецсамолёта Ан-26 «Циклон».
В системе Авиалесоохраны работает около 300 лётчиков-наблюдателей и четыре тысячи парашютистов-пожарных и десантников-пожарных.
Видео – ФБУ «Авиалесоохрана»
В Чите появился первый в России храм Авиалесоохраны
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