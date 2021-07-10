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В Бурятии продолжают работать посты контроля

В Бурятии продолжают работать посты контроля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Локдаун действует до понедельника

В Бурятии до завершения режима всеобщей самоизоляции, до 12 июля, продолжают круглосуточную работу посты контроля передвижения к местам отдыха. За прошедшие сутки проверено 4 529 транспортных средств. 97 автомобилей не смогли продолжить по пути следования из-за отсутствия подтверждающих документов.

Наибольший поток автомобилей зарегистрирован в посёлке Сотниково, где за сутки проверено 1827 машин. По республике работают 12 таких блокпостов.

- С понедельника режим самоизоляции в республике будет снят, за исключением Кабанского района. Контроль соблюдения мер профилактики по всей республике остаётся в прежнем режиме. Мобильные группы по профилактике коронавирусной инфекции продолжат работу в городе Улан-Удэ и во всех районах. Требования по профилактике, масочному режиму, особому режиму дезинфекции остаются в прежнем объёме. Как сообщалось на оперштабе, к сожалению, количество пациентов с тяжёлыми формами не снизилось, несмотря на снижение общих показателей заболеваемости. Это значит, что серьезная угроза ещё есть. И соответствующий ответ этой угрозе должен быть – не ослабляем профилактику, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

После снятия режима самоизоляции штаб по координации рейдов мобильных групп продолжит работу. Также продолжат работу посты контроля на трассах в Кабанском районе. Проверки осуществляются в организациях торговли, общепита и сферы услуг, а также на общественном транспорте.

С понедельника будет усилена работа по проверке коллективных средств размещения: гостиниц, отелей, гостевых домов, главным образом, в популярных местах отдыха на Байкале и на курортах.

Заселение в коллективные средства размещения, расположенные в республике, осуществляется при условии предоставления сведений на интернет-портал «Работающая Бурятия» и предоставления гражданами сертификата о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесённом не более чем шести месяцев назад заболевании коронавирусной инфекцией, либо результатов лабораторного обследования на коронавирус, полученного не ранее чем за 72 часа до заселения.

При передвижении по территории республике иногородние туристы представляют однократно результаты исследования методом ПЦР, при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия в Бурятию, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.


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