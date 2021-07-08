 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

Отлов собак в Улан-Удэ будет проводиться с удвоенной силой

Отлов собак в Улан-Удэ будет проводиться с удвоенной силой
Общество, 
Чтобы не отставать от плана, бригады отлова будут работать в две смены

Отлов бродячих собак в Улан-Удэ будет проводиться в две смены. Работы по отлову будут проводиться с 4.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 1 марта в городе работает компания «Байкалветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат».

По графику компания должна ежедневно отлавливать по 122 особи, но на сегодня организация вышла на 101-106 собак. Причиной тому послужили признаки болезни животных чумой – приют был закрыт на карантин. А также коронавирус, когда две бригады из четырёх не смогли продолжить работу. Между тем, по договору подрядчик должен отловить в общей сложности 4798 особей.

На сегодня отловлено 1895 особей. Согласно федеральному законодательству провакцинировано, стерилизовано и отпущено в прежнюю среду обитания 1539 собак. Параллельно идёт проработка вопроса строительства приюта в городе.

Мэр города Игорь Шутенков отметил на планёрном совещании, что ситуация с «таким количеством собак, которые вылечены, провакцинированы и отпущены – создаёт напряжение и возможность новых трагических случаев».

- Необходимо снова подготовить письменную заявку в минсельхоз о выделении финансирования на организацию приютов для животных и их содержание на закрытых территориях, а не на наших улицах, - сказал Шутенков и дал на исполнение этого поручения ровно три дня.

Также он поручил усилить работу по отлову собак в 113 квартале.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в Улан-Удэ 1,5 тысячи отловленных собак вернули на улицы.

бездомные животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Отлов собак в Улан-Удэ будет проводиться с удвоенной силой
Отлов собак в Улан-Удэ будет проводиться с удвоенной силой
Общество, 08.07.2021
Чтобы не отставать от плана, бригады отлова будут работать в две смены
В Бурятии ламы советуют не купаться до 15 июля
В Бурятии ламы советуют не купаться до 15 июля
Общество, 08.07.2021
Буддисты верят, что вода в эти дни становится вредоносной
Жители района Бурятии страдают без стоматолога
Жители района Бурятии страдают без стоматолога
Общество, 08.07.2021
Незаменимый врач уехал бороться с коронавирусом
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии пошла на спад
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии пошла на спад
Общество, 08.07.2021
Понемногу снижается и суточный прирост, и количество умерших
В Бурятии реконструируют мост на трассе «Байкал»
В Бурятии реконструируют мост на трассе «Байкал»
Общество, 08.07.2021
Прежний мост не соответствовал параметрам из-за возросшей нагрузки  
Столица Забайкалья примет джазовый фестиваль «cHITa Jazz»
Столица Забайкалья примет джазовый фестиваль «cHITa Jazz»
Общество, 08.07.2021
Концерты запланированы на начало этой осени
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём семьи
Горсовет поздравил Улан-Удэ с Днём семьи
Общество, 08.07.2021
Горожанам пожелали счастья, здоровья и благополучия
Жара в Бурятии отступает
Жара в Бурятии отступает
Общество, 08.07.2021
Местами прогнозируются осадки в виде града 
В Улан-Удэ стартовал конкурс детского рисунка
В Улан-Удэ стартовал конкурс детского рисунка
Общество, 07.07.2021
Работы на летнюю тематику принимаются по 2 августа включительно
В Забайкалье проходит онлайн-этап хорового фестиваля
В Забайкалье проходит онлайн-этап хорового фестиваля
Общество, 07.07.2021
Имена победителей станут известны в начале ноября
В Иркутске силачи разыграют «Кубок Байкала»
В Иркутске силачи разыграют «Кубок Байкала»
Общество, 07.07.2021
Заявки принимаются до 23 ноября
Бурятии выделят ещё 100 миллионов на дороги
Бурятии выделят ещё 100 миллионов на дороги
Общество, 07.07.2021
Общая сумма на реконструкцию и ремонт дорог республики достигнет 4,4 млрд рублей
В Забайкалье впервые состоится конкурс по созданию арт-объектов
В Забайкалье впервые состоится конкурс по созданию арт-объектов
Общество, 07.07.2021
Проекты победителей могут реализовать на практике
В Улан-Баторе создают искусственные пруды для бобров
В Улан-Баторе создают искусственные пруды для бобров
Общество, 07.07.2021
Водоёмы созданы для адаптации животных к новой среде
Лучники Бурятии участвуют в квалификации на Паралимпиаду
Лучники Бурятии участвуют в квалификации на Паралимпиаду
Общество, 07.07.2021
Также в команду вошли представители Забайкальского края

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^