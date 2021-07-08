Чтобы не отставать от плана, бригады отлова будут работать в две смены
Отлов бродячих собак в Улан-Удэ будет проводиться в две смены. Работы по отлову будут проводиться с 4.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00 часов, сообщили в пресс-службе мэрии.
С 1 марта в городе работает компания «Байкалветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат».
По графику компания должна ежедневно отлавливать по 122 особи, но на сегодня организация вышла на 101-106 собак. Причиной тому послужили признаки болезни животных чумой – приют был закрыт на карантин. А также коронавирус, когда две бригады из четырёх не смогли продолжить работу. Между тем, по договору подрядчик должен отловить в общей сложности 4798 особей.
На сегодня отловлено 1895 особей. Согласно федеральному законодательству провакцинировано, стерилизовано и отпущено в прежнюю среду обитания 1539 собак. Параллельно идёт проработка вопроса строительства приюта в городе.
Мэр города Игорь Шутенков отметил на планёрном совещании, что ситуация с «таким количеством собак, которые вылечены, провакцинированы и отпущены – создаёт напряжение и возможность новых трагических случаев».
- Необходимо снова подготовить письменную заявку в минсельхоз о выделении финансирования на организацию приютов для животных и их содержание на закрытых территориях, а не на наших улицах, - сказал Шутенков и дал на исполнение этого поручения ровно три дня.
Также он поручил усилить работу по отлову собак в 113 квартале.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в Улан-Удэ 1,5 тысячи отловленных собак вернули на улицы.
Отлов собак в Улан-Удэ будет проводиться с удвоенной силой
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