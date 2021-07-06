Маленькую косулю обнаружили две девочки
Днём 4 июля в подъезд дома улице 30 лет Победы в селе Мухоршибирь в Бурятии забежала косуля. Её обнаружили две девочки.
Дети сообщили о находке взрослым, те, в свою очередь, связались с лесниками.
До их приезда девочки присматривали за маленькой косулей, охраняя её от собак, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Косулю забрали инспекторы Алтачейского заказника. Они отвезли на охраняемую ими территорию, где отпустили в лес.
- Косулька сразу побежала в заросли багульника, легла под куст. Думаем, с питанием и выживанием проблем не будет. Косули нередко выкармливают потерянных или брошенных детёнышей. За сутки запах людей выветрится, и, скорее всего, какая-нибудь из кормящих самок этого малыша примет, - сказал госинспектор Алтачейского заказника Сергей Красиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в Бичурском районе жители села Бичура отловили косулю которая бегала по селу. Пойманное животное вывезли в лес и отпустили.
В Бурятии косуля забежала в подъезд жилого дома
Общество, Фото:
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