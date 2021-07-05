 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июля

04 июля

Популярное

Названы имена участников заплыва на 120 км по Байкалу

Названы имена участников заплыва на 120 км по Байкалу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В эстафете примут участие восемь пловцов из разных стран мира

В первом международном трансбайкальском экологическом заплыве Baikal Great Swim, который пройдёт уже на следующей неделе в Иркутской области и Бурятии, примут участие восемь пловцов из разных стран мира. Это Наталья Чуич (Россия, Москва), Джейми Монахан (США, Нью-Йорк), Паоло Кьярино (Италия, Генуя), Адриан Сарчет (Великобритания, Гернси), Стив Стивенарт (Франция, Вимерё), Колин Глюч (ЮАР, Йоханнесбург), Хассан Барака (Марокко), Андрей Бугай (Россия, Иркутск).

- Пловцы будут находиться в воде от 30 минут до 1 часа за один этап, преодолевая дистанцию без утеплительных средств (гидрокостюма) в одной плавательной экипировке (плавки, очки, шапочка для плавания). На днях пловцы приедут в Иркутскую область и начнут тренировки, - рассказали организаторы мероприятия Андрей Бугай и Наталья Денисенко.

Напомним, что дистанция заплыва «Выдрино – Иркутск» выбрана не случайно. В 2019 году группа пловцов: Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка (Керчь) и Заур Закраилов (Грозный) под руководством главы клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая и Натальи Денисенко совершили 55-километровый заплыв через озеро Байкал по маршруту Выдрино – Листвянка с использованием гидрокостюмов. А в 2020 году группа пловцов (Андрей Бугай (Иркутск), Олег Докучаев, Мария Чижова, Павел Комаров, Евгений Зозуля (Владивосток)) совершили заплыв по тому же маршруту уже без использования гидрокостюмов.

В этом году задача сложнее – переплыть 120 км по озеру Байкал и части Ангары по маршруту Выдрино – Иркутск без использования утеплительных средств (гидрокостюмов). Заплыв пройдет с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск Байкал плавание спорт Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пенсионеры Бурятии стали вторыми в ДФО по IT-многоборью
Пенсионеры Бурятии стали вторыми в ДФО по IT-многоборью
Общество, 05.07.2021
Республику представляли 4 участника
Забайкалка победила на сверхмарафоне в Томске
Забайкалка победила на сверхмарафоне в Томске
Общество, 05.07.2021
За 12 часов она пробежала 102 километра
Названы имена участников заплыва на 120 км по Байкалу
Названы имена участников заплыва на 120 км по Байкалу
Общество, 05.07.2021
В эстафете примут участие восемь пловцов из разных стран мира
В 2021 году в Бурятии могут построить очистные сооружения
В 2021 году в Бурятии могут построить очистные сооружения
Общество, 05.07.2021
Средства на некоторые могут быть выделены из бюджета РФ
Забайкальский тяжелоатлет выиграл первенство России
Забайкальский тяжелоатлет выиграл первенство России
Общество, 05.07.2021
Спортсмен стал обладателем трёх золотых наград
В Иркутской области на маткапитал можно купить участок
В Иркутской области на маткапитал можно купить участок
Общество, 05.07.2021
Это касается регионального материнского капитала для многодетных семей
В Бурятии выплаты льготникам предоставляются в новом размере
В Бурятии выплаты льготникам предоставляются в новом размере
Общество, 05.07.2021
В 2021 году коэффициент индексации составил 1,06
Монголия ограничит автосообщение с Бурятией
Монголия ограничит автосообщение с Бурятией
Общество, 05.07.2021
Пассажирские перевозки через пункт пропуска Алтанбулаг будут временно приостановлены
В Иркутске откроют ковидный госпиталь на 700 мест
В Иркутске откроют ковидный госпиталь на 700 мест
Общество, 05.07.2021
Он будет расположен на территории областной клинической больницы
Библиотеки Бурятии украсят репродукциями Зорикто Доржиева
Библиотеки Бурятии украсят репродукциями Зорикто Доржиева
Общество, 05.07.2021
Копии работ художника появятся в интерьерах библиотек в Хоринском и Окинском районах
В Забайкалье введут новые ограничения из-за COVID-19
В Забайкалье введут новые ограничения из-за COVID-19
Общество, 05.07.2021
Однако тотальный локдаун вводится не будет
В Иркутске скончался известный кинодокументалист
В Иркутске скончался известный кинодокументалист
Общество, 05.07.2021
Александр Голованов умер 5 июля после продолжительной болезни
Читинца оштрафовали за незаконную съёмку с дрона
Читинца оштрафовали за незаконную съёмку с дрона
Общество, 05.07.2021
Мужчина не получил разрешение на использование воздушного пространства
Осенний урожай кедра до сих пор помогает обитателям тайги в Бурятии
Осенний урожай кедра до сих пор помогает обитателям тайги в Бурятии
Общество, 05.07.2021
В Баргузинском заповеднике полным ходом идут полевые работы
Сбитая машиной на Ольхоне лиса идёт на поправку
Сбитая машиной на Ольхоне лиса идёт на поправку
Общество, 05.07.2021
Лисица нуждается в помощи неравнодушных людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^