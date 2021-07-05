В эстафете примут участие восемь пловцов из разных стран мира
В первом международном трансбайкальском экологическом заплыве Baikal Great Swim, который пройдёт уже на следующей неделе в Иркутской области и Бурятии, примут участие восемь пловцов из разных стран мира. Это Наталья Чуич (Россия, Москва), Джейми Монахан (США, Нью-Йорк), Паоло Кьярино (Италия, Генуя), Адриан Сарчет (Великобритания, Гернси), Стив Стивенарт (Франция, Вимерё), Колин Глюч (ЮАР, Йоханнесбург), Хассан Барака (Марокко), Андрей Бугай (Россия, Иркутск).
- Пловцы будут находиться в воде от 30 минут до 1 часа за один этап, преодолевая дистанцию без утеплительных средств (гидрокостюма) в одной плавательной экипировке (плавки, очки, шапочка для плавания). На днях пловцы приедут в Иркутскую область и начнут тренировки, - рассказали организаторы мероприятия Андрей Бугай и Наталья Денисенко.
Напомним, что дистанция заплыва «Выдрино – Иркутск» выбрана не случайно. В 2019 году группа пловцов: Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка (Керчь) и Заур Закраилов (Грозный) под руководством главы клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая и Натальи Денисенко совершили 55-километровый заплыв через озеро Байкал по маршруту Выдрино – Листвянка с использованием гидрокостюмов. А в 2020 году группа пловцов (Андрей Бугай (Иркутск), Олег Докучаев, Мария Чижова, Павел Комаров, Евгений Зозуля (Владивосток)) совершили заплыв по тому же маршруту уже без использования гидрокостюмов.
В этом году задача сложнее – переплыть 120 км по озеру Байкал и части Ангары по маршруту Выдрино – Иркутск без использования утеплительных средств (гидрокостюмов). Заплыв пройдет с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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Названы имена участников заплыва на 120 км по Байкалу
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