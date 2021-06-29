На Байкале пройдёт международный заплыв на 120 км

Водная эстафета стартует в Кабанском районе Бурятии
Первый международный трансбайкальский экологический заплыв Baikal Great Swim состоится с 12 по 13 июля в Бурятии и Иркутской области. Важное событие в истории мирового марафонского плавания на открытой воде посвящено Году Байкала. Пловцы из разных стран мира впервые соберутся вместе на самом глубоком озере планеты для преодоления сложнейшей дистанции.
Общая протяжённость эстафетного заплыва составит 120 км. Старт будет дан в селе Выдрино Кабанского района Бурятии. Финиш – в Иркутске на пляже Якоби. Ориентировочное время прохождения дистанции – 36 часов (без отдыха и сна). Мероприятие будет проходить с соблюдением всех требований безопасности и санитарных норм.
Маршрут Baikal Great Swim является одним из самых сложных в мире. Заплыв проводится с целью привлечения внимания к экологии озера Байкал и прибрежных территорий. Сопровождать участников заплыва на всем протяжении будут катера и лодки Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Бурятия и Иркутской области.
Напомним, что 2021 год в Иркутской области был объявлен Годом Байкала. В рамках его проведения реализуются более 60 экологических, просветительских и культурных мероприятий. Открытие Года Байкала состоялось в марте в посёлке Листвянка, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Справка
Дистанция заплыва «Выдрино – Иркутск» выбрана не случайно. В 2019 году группа пловцов - (Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка (Керчь) и Заур Закраилов (Грозный) под руководством главы Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая и Натальи Денисенко совершили заплыв через Байкал по маршруту Выдрино – Листвянка протяжённостью 55 км с использованием гидрокостюмов. А в 2020 году группа пловцов (Андрей Бугай (Иркутск), Олег Докучаев, Мария Чижова, Павел Комаров, Евгений Зозуля (Владивосток)) совершили заплыв по тому же маршруту уже без использования гидрокостюмов. В этом году задача сложнее – переплыть Байкал и часть Ангары по маршруту Выдрино – Иркутск (120 км) без использования утеплительных средств (гидрокостюмов).
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На Байкале пройдёт международный заплыв на 120 км
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