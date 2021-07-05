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В Бурятии выплаты льготникам предоставляются в новом размере

В Бурятии выплаты льготникам предоставляются в новом размере
Общество,  Фото:pixabay.com
В 2021 году коэффициент индексации составил 1,06

Льготным категориям граждан Бурятии ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется в новом размере, увеличенном на коэффициент индексации в размере 1,06. Новый размер установлен постановлением правительства республики от 26 мая 2021 года №254 «Об утверждении коэффициента индексации денежных выплат и доплат отдельным категориям граждан в 2021 году».

Таким образом, в 2021 году размеры ЕДВ для отдельных категорий граждан составляют:
1. Ветераны труда – 529 руб.
2. Труженики тыла – 704 руб.
3. Реабилитированные лица – 1032 руб.
4. Лица, пострадавшие от политических репрессий – 665 руб.
5. Вдовы Героев – 6529 руб.
6. Участники вооруженных конфликтов – 518 руб.
7. Дети войны – 549 руб.
8. Ветераны труда Республики Бурятия – 1328 руб.
9. Родители и вдовы погибших в Афганистане – 1219 руб.

В настоящее время республиканскими нормативными актами предусмотрена индексация денежных выплат в соответствии с законом о республиканском бюджете.

- Республиканским законом установлен единый порядок индексации денежных выплат отдельным категориям граждан, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Ежегодно, с 1 февраля, все виды предоставляемых социальных выплат будут индексироваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Индексация коснулась 267498 получателей, включая получателей ЕДВ, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.


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