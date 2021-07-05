В Бурятии выплаты льготникам предоставляются в новом размере

В 2021 году коэффициент индексации составил 1,06



Льготным категориям граждан Бурятии ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется в новом размере, увеличенном на коэффициент индексации в размере 1,06. Новый размер установлен постановлением правительства республики от 26 мая 2021 года №254 «Об утверждении коэффициента индексации денежных выплат и доплат отдельным категориям граждан в 2021 году».



Таким образом, в 2021 году размеры ЕДВ для отдельных категорий граждан составляют:

1. Ветераны труда – 529 руб.

2. Труженики тыла – 704 руб.

3. Реабилитированные лица – 1032 руб.

4. Лица, пострадавшие от политических репрессий – 665 руб.

5. Вдовы Героев – 6529 руб.

6. Участники вооруженных конфликтов – 518 руб.

7. Дети войны – 549 руб.

8. Ветераны труда Республики Бурятия – 1328 руб.

9. Родители и вдовы погибших в Афганистане – 1219 руб.



В настоящее время республиканскими нормативными актами предусмотрена индексация денежных выплат в соответствии с законом о республиканском бюджете.



- Республиканским законом установлен единый порядок индексации денежных выплат отдельным категориям граждан, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Ежегодно, с 1 февраля, все виды предоставляемых социальных выплат будут индексироваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.



Индексация коснулась 267498 получателей, включая получателей ЕДВ, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.





