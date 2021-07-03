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В Бурятии спецназ «захватил» противника в степях

В Бурятии спецназ «захватил» противника в степях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Учения проходили в 35-градусную жару

Подразделение специального назначения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Бурятии, провело тактико-специальное учение с применением новейших бронированных автомобилей «Тигр-М».

Военнослужащие отработали порядок захвата автомобиля условного противника в степи, провели поисковые действия с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов.

Обнаружив лагерь условного противника, военнослужащие окружили и уничтожили его с применением новейшего автомата АК-12 и другого штатного стрелкового оружия.

- Для подготовки военнослужащих к действиям в условиях стрессовых ситуаций использовались подрывные заряды, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Специальные занятия проводились в суровых климатических условиях. Температура воздуха в районе составила + 35 градусов. Также сложность выполнения задач заключалась в отсутствии ориентиров в степной местности.
ВВО учения
 
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