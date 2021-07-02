В Иркутской области в заказнике у нарушителей изъяли катер

Мужчины уверяли, что «не заметили» сигналов инспектора
В Тофаларском заказнике в Иркутской области у нарушителей изъяли катер. Судно использовали четверо мужчин, которые проникли на нём на особо охраняемую природную территорию (ООПТ), игнорируя требования государственных инспекторов по охране окружающей среды.
- 25 июня катер с людьми на борту проследовал кордон «Стрелка Агулов» на большой скорости. Отмашку инспектора судоводитель «не заметил». Информация об инциденте была передана дежурному инспектору, находившемуся на озере Агульское – месту, куда предположительно направлялись нарушители (массовый туризм в заказнике «Тофаларский» не предусмотрен). К моменту появления катера на озере дежурный на лодке уже был готов ко встрече «нежданных гостей» и взял курс в направлении их катера. Последние заметили представителя власти и предприняли в отношении него опасные манёвры. Только реакция инспектора позволила избежать столкновения и опрокидывания государственного транспорта, - сообщил руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь.
Задержать нарушителей сотрудникам заказника всё же удалось. По словам руководителя заказника, на поступки нарушителей мог повлиять употреблённый ранее алкоголь. Сначала мужчины отказывались предъявлять какие-либо документы, но позже одумались.
За нарушение мужчинам грозит штраф до четырёх тысяч рублей каждому, а также конфискация орудия совершения административного правонарушения. Сейчас катер изъят, он станет предметом разбирательств в суде, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Справка:
Тофаларский заказник — государственный природный заказник федерального значения, создан в августе 1971 года. Находится под управлением ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Расположен в труднодоступной части Восточного Саяна, является участком поистине девственной природы, не затронутой деятельностью человека. Основные ландшафты – горная, преимущественно кедровая тайга и высокогорье с тундрами и альпийскими лугами. Горные озера заказника, в том числе Агульское, третье по величине в регионе, необычайно живописны.
В Иркутской области в заказнике у нарушителей изъяли катер
Общество, Фото:
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