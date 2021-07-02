С 5 июля в регионе начнут работать дополнительные 160 мест для лечения коронавирусной инфекции
Сегодня, 2 июля, в Иркутской области открыли 170 коек в госпитале на базе Ангарского перинатального центра. В нём накануне уже развернули 130 коек. Об этом на заседании оперативного штаба доложил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.
Также 5 июля начнут работать 100 коек для лечения коронавирусной инфекции II типа в санатории «Юбилейный» в Братске и 60 коек в МАНО «Лечебно-диагностический центр».
- Коечный фонд региона сегодня работает в максимальном объёме за всё время борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В медучрежениях мобилизованы все силы и ресурсы, - отметил Яков Сандаков.
В соответствии с распоряжением областного минздрава, в медучреждениях развёрнуто 5693, госпитализировано 5011 человек, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
По информации регионального министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 2 июля в области было зарегистрирован 74898 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост заболевания за сутки составил 302 человека.
В Иркутской области развернули ещё 300 «ковидных» коек
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