В Бурятии после жалобы на прямую линию Путину расчищают свалку

Сегодня, 1 июля, сюда зашла техника арендатора участка для складирования отходов и регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экоальянс». Подрядчики вывозят кучи мусора, которые лежат на дороге, в пределы самой свалки, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Читают сейчас