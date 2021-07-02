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В Бурятии после жалобы на прямую линию Путину расчищают свалку

В Бурятии после жалобы на прямую линию Путину расчищают свалку
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На свалке в посёлке Селенгинск начала работать техника

В Бурятии решается вопрос с разросшейся свалкой в посёлке Селенгинск Кабанского района в местности Клюквенная падь.
 
Сегодня, 1 июля, сюда зашла техника арендатора участка для складирования отходов и регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экоальянс». Подрядчики вывозят кучи мусора, которые лежат на дороге, в пределы самой свалки, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Dailу», жалобу на эту огромную свалку, которая к тому же иногда и тлеет, жители посёлка Селенгинск отправили на прямую линию с президентом Путиным. Они просили спасти их от экологической катастрофы. Вопрос прорвался в эфир. Путин дал обещание: «Что касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули, постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями». После прямой линии очень быстро отреагировал Следственный комитет – следственное управление по Бурятии начало проверку.

1 июля на место выехали министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев, директор ООО «Экоальянс» Дмитрий Дружинин, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и прокуратуры. Они осмотрели свалку и провели совещание с местными властями и арендатором участка для складирования мусора.

 
Сложившуюся ситуацию прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сообщил, что республика ранее выделила средства на содержание мусорного полигона. Сейчас решается вопрос по строительству нового мусорного полигона.

- Что касается свалки в посёлке Селенгинск, мы знаем эту проблему. Свалка эта используется с советских времен, сейчас в рамках изменений интерсхемы на эту свалку поехало больше отходов. И это создаёт определённые проблемы. У этой свалки был арендатор, к сожалению, он не так давно ушёл. И мы передали эту свалку на содержание муниципального образования, выделили на это деньги. На прошлой неделе подписано соглашение с муниципальным образованием и выделено 2 млн рублей из бюджета республики на то, чтобы эту свалку содержать и обслуживать, чтобы не было воспламенений, пожаров, ядовитого дыма, - сказал Алексей Цыденов.

Однако, по его словам, содержание и обслуживание места складирования отходов не является системным решением этого вопроса, поскольку свалка уже достаточно старая, эксплуатируется с советских времен и на ней достаточно много накопленных отходов. Системным решением является строительство нового полигона. По предварительным подсчётам, на это понадобится два года. Правительство Бурятии разработало проектно-сметную документацию, получены положительные заключения экологической экспертизы.





свалка
 
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