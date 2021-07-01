После жалобы Путину на свалку в Бурятии следователи начали проверку

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне во время прямой линии с Владимиром Путиным в эфир прорвался вопрос - коллективное обращение жителей посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии. Они пожаловались на горящую свалку. Жители умоляют о том, чтобы их посёлок спасли от экологической катастрофы.
Путин отреагировал на проблему, заявив: «Что касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули, постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями».
После прямой линии за проблему взялись следователи, начавшие доследственную проверку. Проверка коснётся минприроды Бурятии и мусорного оператора «ЭкоАльянс».
- В средствах массовой информации в рамках прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным опубликованы сведения о том, что в посёлке Селенгинск должностные лица игнорируют жалобы граждан на несанкционированные свалки бытовых отходов и отсутствие мусороперерабатывающих заводов. По данному факту следственным отделом по Кабанскому району организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Бурятии признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность», а также некачественного оказания услуг со стороны регионального оператора ООО «ЭкоАльянс» по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выяснят все без исключения обстоятельства. Будут приняты меры к опросу как местных жителей, так и должностных лиц, проанализирована интересующая следствие документация и пр.
Свалку уберут в ближайшее время
В правительстве Бурятии сообщили, что свалку вблизи Селенгинска уберут в ближайшие дни.
- В ближайшие дни территория свалки вблизи посёлка Селенгинск Кабанского района будет убрана, весь мусор будет перемещён в границы свалки. Региональным оператором направлена дополнительная техника для сбора и транспортирования мусора, - заявили в пресс-службе правительства Бурятии.
Полномочия по содержанию этого объекта находятся у администрации Кабанского района. На данный момент между министерством природных ресурсов и экологии и районом подписано соглашение о субсидировании затрат на содержание свалки и направлены два миллиона рублей.
Кроме того, прорабатывается вопрос о строительстве полигона. Проектно-сметная документация прошла необходимые экспертизы, определен участок для его строительства.
Свалка в посёлке Селенгинск Кабанского района существует с советских времен. Ранее на данную площадку вывозились только твёрдые коммунальные отходы из поселка Селенгинск.
В апреле 2019 года в Бурятии начал работать региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экоальянс». В прилежащих к Селенгинску селах Кабанского района перестали складировать твёрдые коммунальные отходы. Как место общего складирования отходов была определена данная свалка. В феврале 2021 года действующий на тот момент арендатор земельного участка прекратил работу по обслуживанию данного земельного участка. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экоальянс» принял свалку на обслуживание без предусмотренного на то финансирования, отметили в правительстве.
Сейчас свалка перешла на содержание муниципалитетов – поселения «Селенгинское» и Кабанского района, которые на данную цель получают средства из республиканского бюджета. В июне 2021 года администрация поселка Селенгинск начала собственными силами вести работы по расчистке свалки, но средств и сил муниципалитета было недостаточно. Мусор начал складироваться рядом.
Согласно территориальной схемы обращения с отходами, в Кабанском районе на сегодняшний день образуется 137 тыс кубометров, 17,1 тыс тонн мусора.