У пожилой женщины кончились продукты, а родственники к ней не приходят
Накануне вечером сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в квартире в Октябрьском районе Улан-Удэ.
Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии открыла дверь пожилая женщина. Бабушка пожаловалась на плохое самочувствие, что ей нечего есть, продукты закончились, а родственники к ней не приходят.
В это время по лестнице поднимались соседи бабушки. Они тут же согласились привезти ей продукты и необходимые товары. Росгвардейцы успокоили женщину, помогли занести привезённые неравнодушными соседями продукты. Сотрудники осмотрели квартиру – холодильник действительно оказался пустым.
Через час сотрудники вневедомственной охраны ещё раз заехали к бабушке, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Пожилая женщина сообщила, что чувствует себя гораздо лучше.
Информацию о пожилой улан-удэнке, находящейся в трудной жизненной ситуации, передали в полицию и органы социальной защиты, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ голодающая бабушка вызвала росгвардейцев
Общество, Фото:
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