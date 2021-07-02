В Улан-Удэ голодающая бабушка вызвала росгвардейцев

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

У пожилой женщины кончились продукты, а родственники к ней не приходят



Накануне вечером сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в квартире в Октябрьском районе Улан-Удэ.



Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии открыла дверь пожилая женщина. Бабушка пожаловалась на плохое самочувствие, что ей нечего есть, продукты закончились, а родственники к ней не приходят.



В это время по лестнице поднимались соседи бабушки. Они тут же согласились привезти ей продукты и необходимые товары. Росгвардейцы успокоили женщину, помогли занести привезённые неравнодушными соседями продукты. Сотрудники осмотрели квартиру – холодильник действительно оказался пустым.



Через час сотрудники вневедомственной охраны ещё раз заехали к бабушке, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Пожилая женщина сообщила, что чувствует себя гораздо лучше.



Информацию о пожилой улан-удэнке, находящейся в трудной жизненной ситуации, передали в полицию и органы социальной защиты, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

