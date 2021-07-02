Это было сделано по просьбе родственников
В Бурятии внесли изменения в голосование за лучшую концепцию памятника Эржене Будаевой. После начала голосования, по настоятельной просьбе родственников Эржены Будаевой также включена работа Б. Сундупова, которую он ранее представлял в социальных сетях. По словам родственников, данная концепция была одобрена родителями Эржены Будаевой.
В связи с этим было принято решение о начале нового голосования по четырём работам. На момент начала нового голосования участие приняли 313 человек: за вариант №1 (автор А. Ильина) поступило 116 голосов (37,06%); за вариант №2 (автор Б. Ошоров) поступило 70 голосов (22,36%); за вариант №3 (автор Ю. Эрдынеев) поступило 127 голосов (40,58%). По общим итогам конкурса данные голоса будут суммироваться соответствующим авторам.
Автор четвертого варианта Б. Сундупов пояснил о своей работе: «Эржена изображена на фоне стены, которая превращается в цветущий сад с птицами и цветами, своего рода буддийский райский сад «диважин». Она как бы на минуту присела на краю кресла, трогательно прижав к груди котёнка, символизирующего наших инвалидов, в том числе и колясочников, в длинном платье, в котором пела и танцевала с сыном...». Пьедестал из гранита спроектирован как удобная площадка с пандусом, на которую самостоятельно сможет заехать колясочник и положить на колени цветы. Скульптурную композицию предполагается создать в литой бронзе.
Голосование за лучшую концепцию памятника Эржене Будаевой завершится 20 июля включительно. Напомним, что памятник планируется установить в Улан-Удэ на «Аллее отцов» по улице Ранжурова вблизи средней школы №2. Голосование за лучшую концепцию памятника Эржене Будаевой проходит в официальной группе министерства соцзащиты Бурятии в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.
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В голосование по памятнику Эржене Будаевой включён 4-й вариант
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