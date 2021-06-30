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В Бурятии выбирают памятник Эржене Будаевой

В Бурятии выбирают памятник Эржене Будаевой
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Памятник установят в Улан-Удэ на «Аллее отцов»

В Бурятии создадут памятник общественнице, основательнице фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», создателю ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», почётному гражданину Улан-Удэ Эржене Будаевой. Она ушла из жизни в 2013 году

Ранее был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника. Всего поступило три работы:

1. Основная мысль первого варианта – работы А. Ильиной – показать, что вопреки жизненным испытаниям Эржена Будаева всегда оставалась полна жизни и сил, вдохновляла людей, помогала «взлетать» над трудностями и всегда верить в себя. «Птица» символично демонстрирует её помощь огромному числу инвалидов-колясочников. Она помогла изменить отношение общества к ним, сделать их жизнь более яркой и насыщенной.

2. Автор второго вариант памятника Б. Ошоров отметил, что «хочется сделать памятник Эржене Будаевой светлым, дабы память о ней осталась на долгие годы. Сквер, в котором будет поставлен памятник стал бы местом отдыха и притяжения людей всех возрастов. В моей работе Эржена сидит мечтательная, два дерева у основания сплетаются и образуют сердце, на которое она опирается, символизируя доброту и широту её души».

3. Композиция третьего варианта (автор Ю. Эрдынеев) представляет собой бронзовый, высотой в два метра, ростовой портрет Эржены Будаевой, бегущей вверх по лестнице. Одной рукой она придерживает волосы, развивающиеся на ветру, другой – подол платья, низ которого «прозрачный». Это символизирует стойкость, жизнелюбие и целеустремленность Эржены Будаевой. Постамент выполнен в виде лестницы, постепенно превращающейся в пандус. Постамент облицован бордовым, полированным гранитом.

Памятник планируется установить в Улан-Удэ на «Аллее отцов» по улице Ранжурова вблизи средней школы №2.

Голосование за лучшую концепцию памятника Эржене Будаевой проходит в официальной группе министерства соцзащиты Бурятии в социальной сети «ВКонтакте» и завершится 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Бурятия Улан-Удэ памятник
 
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