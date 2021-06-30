В Бурятии выбирают памятник Эржене Будаевой

Памятник установят в Улан-Удэ на «Аллее отцов»
В Бурятии создадут памятник общественнице, основательнице фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», создателю ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», почётному гражданину Улан-Удэ Эржене Будаевой. Она ушла из жизни в 2013 году.
Ранее был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника. Всего поступило три работы:
1. Основная мысль первого варианта – работы А. Ильиной – показать, что вопреки жизненным испытаниям Эржена Будаева всегда оставалась полна жизни и сил, вдохновляла людей, помогала «взлетать» над трудностями и всегда верить в себя. «Птица» символично демонстрирует её помощь огромному числу инвалидов-колясочников. Она помогла изменить отношение общества к ним, сделать их жизнь более яркой и насыщенной.
2. Автор второго вариант памятника Б. Ошоров отметил, что «хочется сделать памятник Эржене Будаевой светлым, дабы память о ней осталась на долгие годы. Сквер, в котором будет поставлен памятник стал бы местом отдыха и притяжения людей всех возрастов. В моей работе Эржена сидит мечтательная, два дерева у основания сплетаются и образуют сердце, на которое она опирается, символизируя доброту и широту её души».
3. Композиция третьего варианта (автор Ю. Эрдынеев) представляет собой бронзовый, высотой в два метра, ростовой портрет Эржены Будаевой, бегущей вверх по лестнице. Одной рукой она придерживает волосы, развивающиеся на ветру, другой – подол платья, низ которого «прозрачный». Это символизирует стойкость, жизнелюбие и целеустремленность Эржены Будаевой. Постамент выполнен в виде лестницы, постепенно превращающейся в пандус. Постамент облицован бордовым, полированным гранитом.
Памятник планируется установить в Улан-Удэ на «Аллее отцов» по улице Ранжурова вблизи средней школы №2.
Голосование за лучшую концепцию памятника Эржене Будаевой проходит в официальной группе министерства соцзащиты Бурятии в социальной сети «ВКонтакте» и завершится 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии выбирают памятник Эржене Будаевой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Памятник установят в Улан-Удэ на «Аллее отцов»
Утверждено распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок
По словам мэра города, это первые большие перемены в этом парке
Тункинский спортсмен стал лучшим среди юношей в весовой категории 52 кг
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице Н. Петрова
По словам главы минздрава Бурятии, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не считать антитела
Зампред правительства Бурятии назвал основные причины роста заболеваемости COVID-19
Врачей распределили по разным больницам Улан-Удэ
Дезинфекцию подъездов проверяют ежедневно
Предложить свой вариант названия сможет каждый улан-удэнец
На дорогах Бурятии в локдаун работает 12 постов контроля
С болезнями водителей связан отток общественного транспорта
Во время прошедших сильных дождей тонули дороги и тротуары
Накануне коронавирус вновь забрал жизни более 20 пациентов
В Якутии горит 137 тысяч га леса