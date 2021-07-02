 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июля

01 июля

Популярное

В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:pixabay.com.
В Улан-Удэ небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике местами дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +17,+22, местами по крайнему северу до +27.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +20,+22.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 02.07.2021
В Улан-Удэ небольшой дождь
Альпинисты Бурятии начали восхождение на пик Ленина
Альпинисты Бурятии начали восхождение на пик Ленина
Общество, 01.07.2021
Маршрут проходит по северному склону вершины со стороны Киргизии  
Парикмахер из Ангарска отпраздновала 90-летие
Парикмахер из Ангарска отпраздновала 90-летие
Общество, 01.07.2021
Идия Кустова – первый в области мастер-модельер женского зала высшей категории
В степях Бурятии спецназ отработал захват автомобиля
В степях Бурятии спецназ отработал захват автомобиля
Общество, 01.07.2021
Военнослужащие республики провели учения на бронеавтомобилях «Тигр-М»
В Иркутске врачам «красной зоны» привезут бесплатные обеды
В Иркутске врачам «красной зоны» привезут бесплатные обеды
Общество, 01.07.2021
Первыми в акции обеды предоставят медикам перинатального центра
Мастера Бурятии стали победителями фестиваля ремёсел
Мастера Бурятии стали победителями фестиваля ремёсел
Общество, 01.07.2021
В Ханты-Мансийском округе состоялся фестиваль ремёсел коренных народов мира
Иркутские тяжёлоатлетки завоевали медали первенства России
Иркутские тяжёлоатлетки завоевали медали первенства России
Общество, 01.07.2021
В соревнованиях в Башкирии принимали участие юниорки 15-23 лет
В Улан-Удэ всех желающих прокатят на бронетранспортере
В Улан-Удэ всех желающих прокатят на бронетранспортере
Общество, 01.07.2021
Мероприятие пройдёт в рамках грядущего военного форума
На Ольхоне благоустраивают мыс Бурхан
На Ольхоне благоустраивают мыс Бурхан
Общество, 01.07.2021
Работы планируют закончить в середине июля
В Забайкалье оказывается помощь пострадавшим от паводков
В Забайкалье оказывается помощь пострадавшим от паводков
Общество, 01.07.2021
Жители края собрали более 250 тысяч рублей для нуждающихся семей
В Иркутской области стартуют сельские спортивные игры
В Иркутской области стартуют сельские спортивные игры
Общество, 01.07.2021
Очередные соревнования состоятся в Нукутском районе
На помощь медикам Бурятии прилетели врачи из Башкирии
На помощь медикам Бурятии прилетели врачи из Башкирии
Общество, 01.07.2021
Все прилетевшие врачи имеют опыт борьбы с ковидом
Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Студентки Бурятии стали победителями летней универсиады
Общество, 01.07.2021
Сборная БГСХА заняла третье общекомандное место по вольной борьбе
Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Для ДФО выделят средства на социальную инфраструктуру
Общество, 01.07.2021
До 200 млн рублей потратят на проектную документацию по реконструкции или создании новых соцобъектов
В Чите откроют дополнительный моностационар
В Чите откроют дополнительный моностационар
Общество, 01.07.2021
В Забайкалье отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^