В Улан-Удэ небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июля по республике местами дожди, грозы с порывистым ветром. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 6-11 м/c. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +17,+22, местами по крайнему северу до +27.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +20,+22.
В Бурятии местами грозы
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Общество, 02.07.2021
В Улан-Удэ небольшой дождь
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