Утверждена единая шкала коэффициентов для расчёта региональных прожиточных минимумов
Постановлением правительства РФ утверждены коэффициенты для расчёта региональных прожиточных минимумов. По информации Минтруда России, с 2022 года, согласно принятой в 2020 году методике расчёта прожитого минимума, региональные прожиточные минимумы будут привязаны к федеральному прожиточному минимуму.
Для того, чтобы установить прожиточный минимум в регионе, необходимо будет умножить федеральный прожиточный минимум на соответствующий коэффициент. Единая шкала коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразовании и природно-климатические условия территорий, установлена постановлением правительства. Например, коэффициент региональной дифференциации для Бурятии равен 1,09; для Иркутской области – 1,06; а для Забайкалья – 1,17.
Коэффициенты будут применяться с 2022 года. Если у региона не будет возможности одномоментно увеличить прожиточный минимум с текущего значения до величины, рассчитанной на основе коэффициента региональной дифференциации, необходимо будет разработать и утвердить дорожную карту поэтапного увеличения прожиточного минимума в субъекте РФ до 2025 года. У регионов, которые уже сейчас выполняют предлагаемое соотношение, сохраняется возможность установить значение прожиточного минимума выше расчётного исходя из финансовых возможностей и социально-экономического развития территории.
Напомним, методика, утверждённая в прошлом году, предусматривает, что прожиточный минимум устанавливается на год вперёд, а не как раньше – по итогам квартала, что защищает прожиточный минимум от сезонных колебаний и возможного снижения. Прожиточный минимум на очередной год не может быть установлен ниже уровня текущего года, что обеспечивает сохранность социальных гарантий гражданам, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии.
Прожиточный минимум в Бурятии будут считать по-новому
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