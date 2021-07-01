Читинец с собакой ограбил прохожего

Потерпевший запомнил только питомца преступника



На улице в Центральном районе Читы неизвестный подбежал к мужчине, когда он возвращался домой. Незнакомец нанёс побои, забрал сотовый телефон и скрылся. Приметы грабителя мужчина не запомнил, однако пояснил полицейским, что нападавший был с собакой белого окраса.



В ходе подворного обхода, стражи порядка установили, что в одном из подъездов многоквартирного дома живёт мужчина, у которого есть собака, схожая по описанию.



Полицейские установили его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний читинец. Грабителя доставили в отдел полиции, у него изъят украденный телефон.



- По факту грабежа, совершенного с применением насилия не опасного для жизни, возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других имущественных преступлений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

