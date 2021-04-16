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В Улан-Удэ завершены работы по восстановлению «Катюши»

В Улан-Удэ завершены работы по восстановлению «Катюши»
Общество,  Фото:pixabay.com
БМ-13 примет участие в параде Победы на главной площади столицы Бурятии

Военнослужащие технического подразделения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Бурятии, завершили работы по восстановлению бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13 — легендарной «Катюши» времён Великой Отечественной войны.

Завершающими были работы по покраске кабины, корпуса машины, нанесение маркировки и установка муляжей ракет на установку. Двигатель неоднократно проверялся военнослужащими при различной нагрузке и режимах работы. «Катюша» с лёгкостью перемещается своим ходом. В настоящий момент военные мастера проводят обкатку двигателя, после этого машина войдёт в состав механизированной колонны военной техники на параде Победы.

- В торжественной обстановке командир военной технической базы поздравил военнослужащих ВВО, принимавших участие в восстановлении «Катюши», с долгожданным завершением и лично поблагодарил каждого мастера, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Напомним, что для военнослужащих технической базы это первый опыт работ по восстановлению раритетной техники. Ранее машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времён Великой Отечественной войны в военном городке Сосновый Бор. По инициативе командования части машина была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

Планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с танками Т-34 и ИС-2 которые были восстановлены силами других военных мастеров ремонтного батальона к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
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