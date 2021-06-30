Фотоловушка сняла лося в заповеднике в Бурятии





Видео - Джергинский заповедник





Сотрудники государственного заповедника «Джергинский» в Бурятии поделились видео с фотоловушки, которое было снято в этом году. На видео запечатлён лось, который пасётся, который пасётся возле воды.- Лось – это крупнейший представитель семейства оленей. Взрослые самцы достигают трёх метров в длину, около 2,5 метров в высоту, а их вес может доходить до 700-800 кг. Лосихи же меньше и легче самцов. Рога вырастают только у самцов. Правда, это не такой уж постоянный показатель разницы полов, ведь каждую осень лоси лишаются этого отличительного признака. Летом цвет шерсти у лося не изменяется, но она становится короче. Линяет лось только весной. Маленькие лосята имеют ярко-рыжую шерстку, позже они полностью вылинивают и покрываются темно-бурой шерстью, как у взрослых особей, - рассказали представители Джергинского заповедника.Это парнокопытное любит высокие травостои, употребляет лишайники (особенно древесные), лакомится грибами, причём, ядовитыми, с точки зрения человека. Ягоды: клюкву, чернику бруснику срывает и ест вместе с веточками. Летом, благодаря своему высокому росту, он своими мощными губами прихватывает ветки и сдирает с них листву.- Во время кормёжки животное стоит, при поедании корма с поверхности земли, старается широко расставить ноги, опуститься на колени, маленькие лосята часто при этом ползают. При опасности зверь больше рассчитывает на свой слух и чутье, видит он очень плохо и неподвижного человека не замечает.На людей лоси не нападают, только в исключительных случаях, когда они ранены или оберегают детенышей, - отметили в заповеднике «Джергинский».Государственный природный заповедник «Джергинский» находится в Курумканском районе. Основан в 1992 году на базе существовавшего с 1974 года государственного комплексного заказника «Джергинский».Расположен в верховьях реки Баргузин на стыке трёх крупных горных массивов —Баргузинского, Икатского и Южно-Муйского хребтов.В заповеднике выявлено более 650 видов сосудистых растений, 29 видов редких и эндемичных растений, отмечен 201 вид позвоночных животных: рыб — шесть видов, земноводных — три, пресмыкающихся — четыре, птиц — 145, млекопитающих — 43.В заповеднике обитают лось, кабарга, изюбрь, кабан, сибирская косуля, редко — северный олень.