В Монголии продлён режим повышенной готовности

Прибывшие туристы обязаны пройти 7- или 14-дневный карантин



В Монголии правительство решило продлить срок действия режима повышенной готовности до 31 августа. Эти меры было приняты в связи с широкой распространённостью мутаций коронавируса по всему миру и оценкой эпидемической ситуации в аймаках Архангай, Булган, Говь-Алтай, Говьсумбэр, Дархан-Уул, Завхан, Орхон и Сэлэнгэ на «красном» уровне. В настоящее время по всей стране действует «оранжевый» уровень, срок действия которого истекал сегодня, 30 июня.



В период продления на два месяца уровня повышенной готовности будет по-прежнему действовать ограничение деятельности предприятий и пассажирских перевозок на некоторых пограничных пунктах перехода. В частности, до 31 августа 2021 года будет приостановлено пассажирское движение через погранпункты, за исключением пункта пропуска в международном аэропорту «Чингисхаан» и автомобильных пунктов пропуска Алтанбулаг на границе с Бурятией и Замын-Ууд на границе с Внутренней Монголией.



Отметим, что за прошедшие сутки в стране выявлены 2246 новых случаев заболевания, выздоровели 2825 человек и умерли 15 человек.



Также 24 июня были утверждены новые временные правила о регулировании работ по изоляции и мониторингу лиц, прибывающих из зарубежных стран. В них говорится, что лица, не получившие полную дозу вакцин или у которых не прошло 14 дней после вакцинации, должны пройти 7-дневный въездной карантин в обсерваторах и сдавать ПЦР-тест на 6 день изоляции.



Минздрав Монголии должен своевременно обновлять список стран с зарегистрированными особо опасными мутировавшими вариантами коронавируса. Лица, проживавшие или проехавшие транзитом через эти страны в течение последних 14 дней независимо от того, прошло ли 14 дней после полной вакцинации или выздоровели ли они от коронавируса в последние 4 месяца до въезда в страну, должны пройти 14-дневную изоляцию и ПЦР-тесты на 6-й и 12-й дни. В случае отсутствия симптомов по истечении изоляционного срока и негативного результата ПЦР-теста, прибывшие будут отправлены на домашнюю изоляцию на неделю.



Лица, у которых прошло 14 дней после получения полной дозы вакцин или вылечившиеся от коронавируса в течение последних 4 месяцев до пересечения госграницы и имеющие соответствующие подтверждающие документы, должны пройти домашний карантин на 7 дней. Дети до 18 лет, путешествующие с родителями или опекунами, у которых прошло 14 дней после получения полной дозы вакцин или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних 4 месяцев до въезда в страну и имеющие подтверждающий документ, тоже должны оставаться дома на карантине на 7 дней.



Граждане по-прежнему обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение 72 часов до прибытия в Монголию. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

