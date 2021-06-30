 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 июня

29 июня

Популярное

В Монголии продлён режим повышенной готовности

В Монголии продлён режим повышенной готовности
Общество,  Фото:pixabay.com
Прибывшие туристы обязаны пройти 7- или 14-дневный карантин

В Монголии правительство решило продлить срок действия режима повышенной готовности до 31 августа. Эти меры было приняты в связи с широкой распространённостью мутаций коронавируса по всему миру и оценкой эпидемической ситуации в аймаках Архангай, Булган, Говь-Алтай, Говьсумбэр, Дархан-Уул, Завхан, Орхон и Сэлэнгэ на «красном» уровне. В настоящее время по всей стране действует «оранжевый» уровень, срок действия которого истекал сегодня, 30 июня.

В период продления на два месяца уровня повышенной готовности будет по-прежнему действовать ограничение деятельности предприятий и пассажирских перевозок на некоторых пограничных пунктах перехода. В частности, до 31 августа 2021 года будет приостановлено пассажирское движение через погранпункты, за исключением пункта пропуска в международном аэропорту «Чингисхаан» и автомобильных пунктов пропуска Алтанбулаг на границе с Бурятией и Замын-Ууд на границе с Внутренней Монголией.

Отметим, что за прошедшие сутки в стране выявлены 2246 новых случаев заболевания, выздоровели 2825 человек и умерли 15 человек.

Также 24 июня были утверждены новые временные правила о регулировании работ по изоляции и мониторингу лиц, прибывающих из зарубежных стран. В них говорится, что лица, не получившие полную дозу вакцин или у которых не прошло 14 дней после вакцинации, должны пройти 7-дневный въездной карантин в обсерваторах и сдавать ПЦР-тест на 6 день изоляции.

Минздрав Монголии должен своевременно обновлять список стран с зарегистрированными особо опасными мутировавшими вариантами коронавируса. Лица, проживавшие или проехавшие транзитом через эти страны в течение последних 14 дней независимо от того, прошло ли 14 дней после полной вакцинации или выздоровели ли они от коронавируса в последние 4 месяца до въезда в страну, должны пройти 14-дневную изоляцию и ПЦР-тесты на 6-й и 12-й дни. В случае отсутствия симптомов по истечении изоляционного срока и негативного результата ПЦР-теста, прибывшие будут отправлены на домашнюю изоляцию на неделю.

Лица, у которых прошло 14 дней после получения полной дозы вакцин или вылечившиеся от коронавируса в течение последних 4 месяцев до пересечения госграницы и имеющие соответствующие подтверждающие документы, должны пройти домашний карантин на 7 дней. Дети до 18 лет, путешествующие с родителями или опекунами, у которых прошло 14 дней после получения полной дозы вакцин или переболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних 4 месяцев до въезда в страну и имеющие подтверждающий документ, тоже должны оставаться дома на карантине на 7 дней.

Граждане по-прежнему обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение 72 часов до прибытия в Монголию. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия коронавирус карантин
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске идёт реконструкция очистных сооружений
В Иркутске идёт реконструкция очистных сооружений
Общество, 30.06.2021
Работы на КОС Правого берега завершена на 50%
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом фестиваля свадебных обрядов
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом фестиваля свадебных обрядов
Общество, 30.06.2021
«Серебряные» волонтёры Кабанского района победили на «Свадебном хороводе» в Крыму
В Забайкалье откроется парк скульптур Даши Намдакова
В Забайкалье откроется парк скульптур Даши Намдакова
Общество, 30.06.2021
Открытие ленд-арт парка «Тужи» намечено на конец июля
В Монголии продлён режим повышенной готовности
В Монголии продлён режим повышенной готовности
Общество, 30.06.2021
Прибывшие туристы обязаны пройти 7- или 14-дневный карантин
В Бурятии выбирают памятник Эржене Будаевой
В Бурятии выбирают памятник Эржене Будаевой
Общество, 30.06.2021
Памятник установят в Улан-Удэ на «Аллее отцов»
Правительство выделило 1,5 млрд на субсидирование перелётов в ДФО
Правительство выделило 1,5 млрд на субсидирование перелётов в ДФО
Общество, 30.06.2021
Утверждено распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок
В Улан-Удэ продолжается благоустройство Горсада
В Улан-Удэ продолжается благоустройство Горсада
Общество, 30.06.2021
По словам мэра города, это первые большие перемены в этом парке
Боксёр из Бурятии выиграл турнир в Сочи
Боксёр из Бурятии выиграл турнир в Сочи
Общество, 30.06.2021
Тункинский спортсмен стал лучшим среди юношей в весовой категории 52 кг
В Улан-Удэ изменится схема движения девяти автобусов
В Улан-Удэ изменится схема движения девяти автобусов
Общество, 30.06.2021
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на улице Н. Петрова
В Бурятии от коронавируса будут вакцинировать людей с антителами
В Бурятии от коронавируса будут вакцинировать людей с антителами
Общество, 30.06.2021
По словам главы минздрава Бурятии, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не считать антитела
В Бурятии от коронавируса чаще умирают женщины
В Бурятии от коронавируса чаще умирают женщины
Общество, 30.06.2021
Зампред правительства Бурятии назвал основные причины роста заболеваемости COVID-19
В Бурятию по поручению минздрава России приехали медики
В Бурятию по поручению минздрава России приехали медики
Общество, 30.06.2021
Врачей распределили по разным больницам Улан-Удэ
Улан-удэнцы жалуются на отсутствие дезинфекции подъездов
Улан-удэнцы жалуются на отсутствие дезинфекции подъездов
Общество, 30.06.2021
Дезинфекцию подъездов проверяют ежедневно

Улан-удэнцы выберут название для третьего моста через Уду
Улан-удэнцы выберут название для третьего моста через Уду
Общество, 30.06.2021
Предложить свой вариант названия сможет каждый улан-удэнец
На блокпостах в Бурятии развернули 460 автомобилей
На блокпостах в Бурятии развернули 460 автомобилей
Общество, 30.06.2021
На дорогах Бурятии в локдаун работает 12 постов контроля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^