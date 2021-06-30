Маршрут проекта пролегает от Владивостока до Санкт-Петербурга
Забайкальский край посетят участники духовно-просветительского проекта «Крестный ход». Акция в этом году посвящена 130-летию путешествия на Восток цесаревича Николая Александровича. Маршрут участников пролегает по пути цесаревича от Владивостока до Санкт-Петербурга. По словам организаторов, это событие будет способствовать укреплению исторических ориентиров и духовно-нравственных основ развития Дальнего Востока.
Круглый стол с участниками проекта состоится в краевой библиотеке имени А.С. Пушкина 1 июля. В ходе мероприятия представители Магаданской областной организации всероссийского общества инвалидов – организаторы духовно-просветительского проекта «Крестный ход» встретятся с Читинской епархией, членами краеведческого и исторического сообществ, а также региональной прессой.
В ходе встречи в библиотеке будет организована планшетная выставка «Цесаревич в Забайкалье». Также запланировано посещение места, где ранее стояла триумфальная арка «Царские врата», и памятника цесаревичу Николаю в микрорайоне Царском города Читы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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Участники «Крестного хода» из Магадана посетят Забайкалье
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