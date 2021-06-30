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В Улан-Удэ продолжается благоустройство Горсада

В Улан-Удэ продолжается благоустройство Горсада
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
По словам мэра города, это первые большие перемены в этом парке

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход благоустройства территории парка «Горсад». Это первый этап реконструкции, в рамках которого приводят в порядок главную аллею парка. На сегодняшний день работы выполнены на 30%.

- За много лет — это первые большие перемены в этом парке. Здесь никогда не было брусчатки, дорожки были заасфальтированы. Здесь были старые фонари, теперь появятся современные светодиодные. Уже отремонтировали колоннаду, начали выкладывать плитку, и центральная аллея уже приобрела совершенно другой вид, – рассказал мэр.

Сейчас в парке подготовлено основание под новую брусчатку «Старый город», строят административно-бытовой комплекс для персонала, изготавливают 15 скамеек, которые установят на центральной алее. В ближайшее время подрядная организация ООО «Энергострой» приступит к устройству магистральных труб летнего водопровода.

- Все земляные работы проведены. Уложено полкилометра наружных сетей. Будет установлен новый блок распределительного устройства возле подстанции. Также прокопано полкилометра наружного летнего водопровода. Трубы у нас должны прийти из Иркутска до 4 июля, – пояснил генеральный директор ООО «Энергострой» Артемий Хохлов.

Во время осмотра территории Игорь Шутенков озвучил несколько замечаний.

- Подъём с центральной аллеи в парк был раньше в виде ступеней. На будущий год должны быть сделаны новые ступени и пандус. Но сейчас с подрядчиком решили, что пандус нужно делать не по прямой, иначе слишком большой наклон. Можно предусмотреть заезд по рельефу, сбоку, где угол подъёма не такой резкий. Должны решить вопрос о внесении этого замечание в эскиз, – отметил Игорь Шутенков.

По поводу замечаний мэра по опорам освещения подрядчик ответил, что исправит недочёты – поставит столбы в уровень и приподнимет выше.

Срок окончания работ по контракту – 30 сентября этого года. В следующем году благоустройство территории парка будет продолжено. В парковой зоне обустроят пешеходные дорожки, освещение, скамейки и т. д.

 
В прошлом году между дирекцией по паркам культуры и отдыха и православным приходом Свято-Троицкого храма был заключен договор безвозмездного пользования земельным участком сроком на пять лет с возможностью пролонгации. Тогда было принято решение о благоустройстве Горсада. В сентябре прошли подготовительные работы к реконструкции – подрядчики демонтировали асфальтобетонное и бетонное покрытия, бетонные фундаменты и кирпичные строения, вывезли мусор. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ администрацияУУ парки отдыха благоустройство горсад
 
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